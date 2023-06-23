知名YouTuber「木曜4超玩」昨晚發布「下班去吃飯」系列新影片，邀請星宇航空董事長「Ｋ董」張國煒飛到馬來西亞檳城，張國煒也毫無董座包袱，與邰智源、泱泱互動融洽，還透露許多航空業秘辛。被問及航點設立的因素，張國煒也直言，「就是『賺錢嘛』，做航空公司不賺錢搞屁呀」。

張國煒與木曜眾人到馬來西亞檳城吃喝玩樂，張國煒也被問及許多航空公司的小內幕，他也開玩笑說，「我好惶恐欸，沒有答好的話，回去會引起很大的波瀾耶」。

被問及「是怎麼選擇航線、怎麼會選擇檳城」，張國煒相當直白的說，航線就是看大家想去哪裡，「就是賺錢嘛，做航空公司不賺錢搞屁呀」。

張國煒也說，除了賺錢以外，再來就是「競爭對手越少越好」，不要以卵擊石，也自開玩笑說「細漢的要找地方去嘛」，還說星宇是「細漢」多多少少會被霸凌，「放在我們肚子裡面就好了，不要說出來，心事誰人知」。

主持人也問到「台灣-檳城」的載運量算很大嗎？張國煒說，「最大還是在吉隆坡」，但檳城是很重要的資訊廠所在地，有很多3C產品的工廠等等。他也提到，Intel的CPU上寫「Made in Malaysia」，實際上就是在檳城做的。

對於印度是否適合設航點，張國煒也分析，以營業的立場來看，印度很適合設航點，像是大城市德里就可以考慮。但他也直言，「台灣在印度的人不多啦」，最主要還是在美洲，美國的印度人就非常非常多，像是矽谷、紐約等地都有很多。

張國煒也指出，轉機也會是設立航點的重要因素，做為一個全國際的航空公司，不可能都是以台北台灣的市場，像是他創立航空公司都是以「洲」為基礎來考慮，像是在亞洲就會去想到跨洲的商機，畢竟台灣只有2300萬人，扣除無法旅行的嬰兒、老人，常在旅行的也就1千多萬人，並不算很多。張國煒表示，在台灣要發展就要把亞洲當做根據地，像是國泰、新航土地都比台灣更小、人口也更少，但都發展的非常蓬勃。

張國煒的專業知識讓眾人驚呼說「K董掌握航運知識，就等於是全球地理、人文甚麼都知道」。張國煒也連連擺手，笑說「沒有啦、沒那麼厲害啦，不要這樣拱啦，你們這樣又害我被酸啦」。