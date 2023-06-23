許多讓汽、機車發現無號誌路口斑馬線上有行人，僅煞車減速，卻還是直接通過未禮讓行人。（翻攝自臉書爆怨公社）

許多讓汽、機車發現無號誌路口斑馬線上有行人，僅煞車減速，卻還是直接通過未禮讓行人。（翻攝自臉書爆怨公社）

禮讓行人很簡單！有駕駛行經台中市西區民權路時，發現與博館二街路口斑馬線上有位行人已走到路中央要通過，但是許多輛汽、機車雖然發現該行人，煞車減速，但下秒卻還是直接通過，未暫停禮讓，直到該駕駛停下車禮讓，但停讓過程中人還是有許多汽、機車不禮讓而通過，直到該行人看著來車，小心翼翼的小跑步通過；對此網友也搖頭表示「路口那麼大...紅綠燈沒有就算了，連警示燈也沒有喔」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1段21秒影片，影片拍攝地點位於台中市西區民權路與博館二街路口，有駕駛行經民權路上至該路口時，發現有行人走斑馬線已至路中央分隔島，由於該路口是無號誌路口，而前方多輛汽、機車發現該行人僅煞車減速通過，並未停車禮讓，直到駕駛才將車暫停禮讓，雖然停讓過程中行人揮手示意先行，但駕駛仍繼續停讓，不過一旁多輛汽、機車仍然持續通過也未停讓，最後該行人小心翼翼的見沒車輛，小跑步通過該路口。

對此，原PO也在貼文寫下「禮讓行人很簡單，就算行人被告示牌擋到還是能注意，如果行人小跑步通過，可能會被撞到...可惜車牌拍的不夠清楚，檢舉應該無法通過」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這種地方都有監視器，只要有心的話都可調閱查出的」、「路口那麼大...紅綠燈沒有就算了，連警示燈也沒有喔」、「鈑金大爺還是不懂什麼叫停等」、「政府問題，為什麼不設置號誌？而且停在那邊，只會擋住視線，看不到行人，且三公尺也不能開罰」、「這樣車牌還拍不清楚，該換行車記錄器了」。