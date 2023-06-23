台灣各界掀起「#MeToo」風波，越來越多受害者勇敢站出來，揭露加害者各種狼行。百萬YouTuber愛莉莎莎21日發文「我也來爆一下（MeToo）」，沒想到只是放閃男友，立刻引起全網撻伐；豈料，原來愛莉莎莎曾經真的是受害者，她在最新影片講述被住在士林區的演藝圈大哥強吻還約開房，無奈感嘆「怪噁心的」。

愛莉莎莎頻道今（23日）推出最新影片，內容是她與好友兼前室友Penny回顧過去兩人曾遇到的MeToo事件。其中她提到與一名演藝圈大哥在同場聚會後，因為聊到彼此都住（台北市）士林區，對方貼心說順路載她回家；豈料，在到她家門口後，大哥竟直接強吻她，她還補充說「很濕的那種」。

當下愛莉莎莎說她只能雙唇緊閉，心裡覺得對方很不禮貌，但也不敢多做其他反應；接著愛莉莎莎就打算開車門趕快離開，對方卻拉住他問說，「我可以上去（妳家）嗎」，所幸她馬上用有室友當藉口，大哥馬上邀約上Motel，她也秒回不用了謝謝，就迅速離開現場回家。

愛莉莎莎分享過去曾被演藝圈大哥強吻並約開房的經驗。（圖／摘自愛莉莎莎YouTube）

愛莉莎莎表示被演藝圈大哥順路送回家後，竟遭到強吻，還是「很濕的那種」。（圖／摘自愛莉莎莎YouTube）

而Penny發現從愛莉莎莎敘述的樣子，看似沒有多不舒服，好奇問說，「妳也沒有到多不舒服啊」，她則表達自己的看法，「他（大哥）喇我的當下當然是怪噁心的」，還指出對方有抽菸味道很臭；不過，愛莉莎莎自覺每個人在意的點不同，舉例她對一時的身體接觸不喜歡但不會瘋掉，長期的騷擾對她來說才是最痛苦的。

其實愛莉莎莎21日發文，「大家都在MeToo爆料，我也來爆一下好了」，實際上卻是在放閃稱讚男友，馬上遭到全網砲轟，如今真的講出過去被性騷擾的狀況，雖然有部分人不相信，但大多數人也替她說話，「雖然笑笑的說出來，但事發當下肯定也是嚇傻了...」、「每個人遇到事情的態度都不同，我支持莎莎，加油」。