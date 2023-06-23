在車流量大的路口常可以看到「機慢車待轉區」，不過你有看過這麼大的待轉區嗎？一名網友行經台南工業區時，發現一個罕見的超巨型待轉區，他拍下照片上傳後，吸引1.1萬名網友按讚朝聖，直說「應該是全台第一大喔」。也有台南在地鄉親揭曉設置如此大型待轉區的原因，「你不知道這邊早上有多少台機車，這還不夠咧」。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》發文，附上一張在台南科技工業園區某十字路口拍下的照片，其中可見機慢車待轉區裡停了6台機車，不過這個待轉區卻罕見地大，騎士後方還有超多空間可以容納機車，看似再加入幾台汽車也不是問題，原PO開玩笑說：「大格局機車待轉區」。

照片曝光後，引來超過1萬名網友按讚朝聖，「台南騎車這麼舒服喔」、「台南就是闊綽」、「應該是全台第一大」、「大型DIE撞區」、「圓環待轉才是世界創舉」、「這是準備給汽車三寶待轉的格子吧」，甚至有網友猜想，這張照片可能是超廣角鏡頭拍攝，實際上未必有這麼大的格子。

而這則貼文也釣出一票台南在地鄉親回應，「原本在另一個路口才大，只是取消了，弄了一個機慢左右轉專用道，上班時間來看吧，這幾格待轉區都不夠大，至少要再加兩倍」、「不唬爛！我之前路過，想說畫這麼大幹嘛？結果有一次上班路過，發現機車全滿出來」、「這邊下班車流很大好嗎，因地制宜畫格子還要囉嗦」、「你不知道這邊早上有多少台機車，這還不夠咧」。