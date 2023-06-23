外木山漁港旁的海興游泳池是許多大小朋友在夏季常去的戲水勝地，但由於設備老舊等問題，已造成安全疑慮，因此北觀處與基隆市政府合作斥資共2100萬改建相關設施。總工期預計160天，將自6月26日起封閉至12月2日，產發處長林鼎超表示，若提早驗收完工，會逐步分區開放，盡快讓大家使用。

產發處表示，本次改建工程是為改善遊客常抱怨的海域周邊設施安全問題，且該海提也是區域核心的重要附屬設施，長期為基隆市民及北部民眾從事親水活動的重要據點。

外木山的海興游泳池改建的工區範圍。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

為友善整體區域動線及設施優化，強化外木山漁港周邊安全，基市府辦理「基隆市外木山海堤暨海興據點景觀改善工程」，總工程經費2100餘萬元，工期160天，目前已完成發包，即將在6月26日開工。

產展處長林鼎超表示，工期雖長達160天，但施工封閉期間將優先施作海興平台、上下階梯及泳池旁人行步道區域，盡早完成該泳池平台區域，並辦理部份驗收，在安全無虞的情形下，盡快分區開放使用，讓大家可以享受到海興游泳的樂趣。

產發處強調，工程施工封閉期間訂為今年6月26日至12月2日，施工期間將封閉原有通往海興平台出入口動線，請民眾施工期間勿逕行闖入平台及下方泳池戲水，以免發生工安意外，造成不便之處，也請民眾多多體諒。