國民黨今年6月接獲一起性騷案檢舉，國民黨21日公布性騷擾申訴處理情形，其中一案並已約詢雙方，且將調查結果及處置方式做成報告，「本案雙方都同意，可以到此為止，並願意簽字認同結案」。不過，該案申訴人學長楊律師臉書今發文踢爆，申訴人根本沒有簽名，國民黨是「超完美吃案」，對此，國民黨強調，調查過程都與當事人兩造保持聯繫，絕無吃案。

針對該案，國民黨21日公布調查表示，6月4日經電子信箱接獲檢舉，並已約詢雙方，且將調查結果及處置方式作成報告，本案雙方對於事件認知不儘相同，不過彼此都同意，可以到此為止並願意簽字認同結案。

楊律師表示，當事人是他認識多年的學弟，而嫌疑人則是國民黨立法委員鄭正鈐。當事人現職是記者，只要公開貼文或向媒體同業爆料就能輕易讓犯人受到輿論及政治的制裁，但因為他是法律系畢業的，他決定走正規程序，於6月4日向國民黨提起性騷擾申訴，國民黨也真的開始調查，也派人和雙方訪談。

楊律師指出，當國民黨和學弟訪談後，就傳一份「事件說明」給學弟，言談中讓學弟誤以為這是「訪談筆錄」或「內部留檔的報告」，並要求學弟簽名，但學弟發現有段「雙方…也都認為，本案可以告一段落」文字怪怪的，所以學弟要求改成「雙方…也都認為，本案在國民黨調查的部分，到此可以告一段落」，國民黨的人也答應修改，所以學弟還沒簽名。

楊律師指出，該名學弟以為未來會先收到「修正版的事件說明」，然後再收到「國民黨的調查報告及懲處結果」，但接下來卻什麼都沒有，直到6月21日學弟才在某個新聞看到一句話「涉及男男性騷案的未曝光立委所涉案件，雙方同意到此為止」，原來國民黨用「新聞稿」的方式「簽結」。

楊律師表示，打從心裡佩服國民黨這系列操作。首先，國民黨先在「事件說明」塞了一句「雙方…也都認為，本案可以告一段落」，這是一句很有解釋空間的話，然後國民黨就可以斷章取義認為學弟已經「撤回申訴」或「同意不再申訴」或「同意簽結」。但若對照國民黨和學弟的line對話可以得知學弟根本沒有上述意思，且學弟也從未在上述「事件說明」簽名，國民黨為了避免學弟跳出來澄清或再申訴，所以國民黨故意不將調查結果通知學弟。

楊律師提到，國民黨發了「新聞稿」公布調查結果，而且沒提到鄭正鈐的名字，若非學弟不小心看到這個新聞，學弟根本不知國民黨已經調查完畢，學弟仍會等待國民黨會再將懲處結果或調查報告寄給他。

楊律師認為，即使今發出貼文踢爆，國民黨仍可回答「因為我們真的有先把『事件說明』的草稿給他看，他也知道上面有寫『雙方…也都認為，本案可以告一段落』這句話，所以國民黨真的誤以為他『撤回申訴、同意不再申訴、同意簽結』，為了保護當事人，所以新聞稿不會提到雙方姓名。因為這幾天連假，所以書面通知還沒寄給申訴人，放心，我們一定會將調查報告寄給申訴人，若申訴人不服，可以再為申訴，我們一定會受理。」

楊律師痛批，這真的是超完美吃案，進可攻退可守。我們法律人真的玩不過搞政治的人，我們認輸了，所以原本只想走法律程序申訴的學弟，在實質上無法律程序而被吃案後，同意我寫這篇文章，公開這一切。同時也強調，當事人原本不想metoo，他真的天真的相信法律、相信國民黨、甚至和每個被害人一樣早有證據不足而申訴失敗的心理準備，但沒想到…。

國民黨表示，接獲此申訴案件後，國民黨立即啟動調查，詢問雙方當事人，雙方對事發當下的情況說法有顯著落差。在此情況下，本黨將雙方說法紀錄存查，並告誡該名立委對於不管男性或女性的互動都應該有所分際，勿讓對方有被騷擾的感受。調查過程都與當事人兩造保持聯繫，絕無吃案。

國民黨指出，若申訴人有新事證或證人有助還原當時現場，本黨必再啟調查程序。我們也支持當事人向警察、司法機關申訴，由司法來調查確定當時的真相，維護當事人權益。

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