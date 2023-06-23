香港經濟日報報導，TikTok行政長周受資在給予員工備忘錄中宣布，曾在迪士尼工作20年的穆查（Zenia Mucha）將擔任TikTok品牌及傳播總監，人事主管普瑞塞（Adam Presser）則會替補帕帕斯出任營運長，負責監督內容及用戶營運及分銷。
周受資此前赴美國國會出席聽證會之後，陸續有TikTok高層請辭，於5月初離職的是TikTok前美國數據資料安全主管Eric Han，其部門負責監督美國使用者私人數據的內容的合規、安全策略和審查。
字節跳動旗下抖音海外版TikTok營運長帕帕斯（Vanessa Pappas）在任職五年後，於推特發文宣布請辭，她指出，由於希望專注個人事業，故此決定辭職，並形容目前是「追求企業家精神的合適時機」。在職位過度期間，她將轉任公司顧問。
香港經濟日報報導，TikTok行政長周受資在給予員工備忘錄中宣布，曾在迪士尼工作20年的穆查（Zenia Mucha）將擔任TikTok品牌及傳播總監，人事主管普瑞塞（Adam Presser）則會替補帕帕斯出任營運長，負責監督內容及用戶營運及分銷。
周受資此前赴美國國會出席聽證會之後，陸續有TikTok高層請辭，於5月初離職的是TikTok前美國數據資料安全主管Eric Han，其部門負責監督美國使用者私人數據的內容的合規、安全策略和審查。
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