香港經濟日報報導，TikTok行政長周受資在給予員工備忘錄中宣布，曾在迪士尼工作20年的穆查（Zenia Mucha）將擔任TikTok品牌及傳播總監，人事主管普瑞塞（Adam Presser）則會替補帕帕斯出任營運長，負責監督內容及用戶營運及分銷。

周受資此前赴美國國會出席聽證會之後，陸續有TikTok高層請辭，於5月初離職的是TikTok前美國數據資料安全主管Eric Han，其部門負責監督美國使用者私人數據的內容的合規、安全策略和審查。