騎士雖然停車禮讓，也不忘對著後方來車揮手示意要禮讓，但多輛汽、機車仍直接通過。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

最後，斑馬線上的這一家人，只好小心翼翼地看著車況，通過該路口。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

禮讓行人從自己先做起！有騎士行經桃園市大溪區三民路，要右轉復興路二段時，發現路口有「老婦幼一家人」站在斑馬線上要通行，於是他停下機車禮讓，並且對著後方來車揮手示意禮讓，沒想到，許多輛汽、機車根本不理會直接通過，最後這一家人才小心翼翼的看著車況通過該路口；對此，原PO也無奈表示「行人地獄！我好像擋了個心酸...」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段32秒影片，影片拍攝地點位於桃園市大溪區三民路與復興路二段圓環路口，有騎士要從三民路右轉復興路二段時，發現有一家人在斑馬線上要過馬路，於是他停下機車禮讓，並且對著後方來車揮手示意要禮讓，沒想到，多輛汽、機車仍然繼續向前行未禮讓，直到這一家人小心翼翼的邊走邊注意車況，通過該路口。

對此，原PO也在貼文寫下「行人地獄！我好像擋了個心酸...。先聲明，假日期間這路段變成閃燈狀態，連行人號誌燈也是，所以看到麻煩停讓一下吧」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「從自身做起，你很讚」、「辛苦你了」、「你做到了，其他的就送紅包吧」、「擋不住就檢舉啊！收到罰單，他們下次就知道要讓了」、「不用心酸，我也跟你一樣會禮讓行人，至少自己做起，好的開始」。