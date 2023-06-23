新法要求數位平台必須跟包括平面、網路與電視頻度等新聞媒體簽定商業合約，凡轉載新聞內容都必須付費，以補償媒體在新聞被轉載後，讓廣告商轉向數位平台而導致廣告收入損失。

若數位平台與媒體談判失敗，依法要求雙方進行強制性仲裁來釐定適當的新聞付費。

Meta表明新法正式生效後，臉書與Instagram就終止向加國用戶提供新聞轉載。Alphabet表示可能限制新聞搜尋功能。兩大巨擘認為新規定讓其無法像過去那樣經營下去。谷歌希望跟加國政府尋求解決辦法。

總理杜魯道（Justin Trudeau）在新法過關之前已揚言不會退讓，指責Meta和Alphabet過去做法是霸凌媒體業，強調新法讓這種霸凌無法繼續下去。

該法是加國在約三個月內，第二次針對數位領域做出新規範。國會4月通過新法，要求像網飛（Netflix）和YouTube等串流平台，要在境內為用戶提供更多加國的影音內容。