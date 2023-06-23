大小S近期遭資深狗仔葛斯齊指藥頭都認識她們，還表示「他（藥頭）說汪小菲的爆料是確實的」，對此，大S的經紀人發聲明駁斥並已請律師蒐證，小S今（23日）深夜透過臉書表示，和姐姐大S正式對葛斯齊提起告訴。

黃子佼捲入性騷風波後，還一連爆料多名藝人過往事蹟，其中提到大小S與具俊曄吸毒，隨後大小S發聲明駁斥，不過資深狗仔葛斯齊又在節目上表示，不只一個藥頭認識大小S，甚至強調：「汪小菲的爆料都是確實的」，在酒店遇到大小S的藥頭，「藥頭還說藥是透過一位黃姓藝人轉手給她們，不過不是黃子佼」。

葛斯齊在節目上爆料不只一個藥頭認識大小S，姊妹倆決定提告。（影片／取自關我什麼事YouTube）

對此，大S經紀人表示「大家以常識想想如果長期天天用藥的話有可能20年間直到大S離婚之前完全沒有吸毒傳聞嗎？這20年姐妹倆天天用藥的情況下會外表會長成什麼樣？還能夠思路清晰照常主持節目、出席代言活動？更不用說還參與了2部實境節目錄影被數十台機器24小時拍攝著？」一切相關不實報導與言論皆已委託律師蒐證中。

而今深夜小S也在臉書發聲明表示，葛斯齊言論均未經查證，已嚴重侵害大小S名譽，經紀公司已委託律師蒐證並盡快提告，「因此若再有任何媒體捕風捉影引述上開不實報導，侵害大小S之名譽者，其將委任律師立即採取法律訴追程序，絕不寬貸。」