共軍遼寧艦航母。（新華社資料照片）

對於有媒體報導，共軍山東艦航母與遼寧艦航母近期合體訓練，擴大區域聯防一事，前海軍艦長呂禮詩爆料指出，遼寧艦航母還在大連造船廠的船塢，

根據有媒體近日報導，共軍山東艦航母近期往南航行，是要與遼寧艦航母進行雙航母訓練，艦載機互相起降，擴大航母區域聯防。

前海軍艦長呂禮詩23日在網路節目《世界一把抓》表示，他看到這個標題，很有興趣。遼寧艦航母今年2月28日才回到大連，實施「入塢級廠級維修」。「入塢級廠級維修」要進入船塢，把水抽乾進行塢內工程，檢修船體，且非常有可能朝向山東艦進行性能提升。2月28日才進塢，在4個月不到的時間，就可以跟山東艦合體？

前海軍艦長呂禮詩。（資料照片）

呂禮詩認為，其實此則新聞只是為了鋪陳6月21日我方國防部新聞稿稱，山東艦航母沿臺灣海峽以西南駛。

呂禮詩出示一張歐洲太空總署哨兵衛星的照片，是6月22日大連造船廠空拍圖，顯示遼寧艦航母還在大連造船廠的船塢。一艘船要進塢、出塢，還要把海水抽乾，沒有那麼容易。

另外，呂禮詩也披露一張衛星照片，5月27日沿著海峽中線以西北上的山東艦航母，6月2日還在青島小口子航艦基地外的靈山島附近。

呂禮詩直言，山東艦航母和遼寧艦航母，根本沒有組合訓練，是各做各的。而山東艦北上原因，其實是協訓遼寧鑑的艦載機。