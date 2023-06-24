載客於北大西洋下潛探索1912年沉船「鐵達尼號」遺骸的美國民間潛水器「泰坦號」（Titan），18日出發後不久失聯，跨國搜救指揮部22日宣告發現泰坦號殘骸，研判潛水器瞬間解體，艙內5人恐已罹難，有「鐵達尼先生」之稱的法國海洋學家納爾吉奧萊（Paul-Henry Nargeolet）是其中之一，疑似出發前的最後身影也在網路船開。女兒聞訊後表示，父親生還希望雖已破滅，但想到父親身在他生前最愛的地方，仍感安慰。
《紐約時報》報導，77歲的納爾吉奧萊生前任職於美國鐵達尼號郵輪公司（RMS Titanic）。這家公司擁有鐵達尼號船骸的打撈權，該公司官網資料顯示曾在1987年至2010年之間8次舉辦研究與船上文物展。納爾吉奧萊是水下研究部門主管，在他的監督之下，打撈出水的文物多達5000件。18日搭乘泰坦號出發之前，他已完成37次下潛。2022年，納爾吉奧萊在鐵達尼號附近一處前人未知的玄武岩結構，發現了一個極其豐富的生物多樣性深海生態系統。
納爾吉奧萊出生於法國東南部白朗峰山腳下的小鎮沙木尼（Chamonix），畢生與海洋為伍。他年輕時是業餘潛水夫，1964年加入法國海軍，服務長達20年，曾任掃雷潛水員、深海潛水員，還會駕駛潛艇。退役後，納爾吉奧萊以豐富資歷受到法國海洋開發研究院（IFREMER）網羅，負責管理潛艇探勘船隻，加入早期的鐵達尼號探險活動。
1987年7月，納爾吉奧萊首度下潛深海探勘鐵達尼號船骸，時值船骸首度尋獲之後大約2年。去年他受訪時描述這段經歷時說，一行人在潛艇內閒聊，抵達船骸後，整整10分鐘，潛艇裡安靜無聲：「那實在是極其難忘的一刻。」
納爾吉奧萊恐已罹難的消息傳出後，推特也出現可能是他此行出發前最後身影的畫面，只見他笑容滿面，心情愉悅，令人不勝唏噓。
納爾吉奧萊的39歲女兒席朵妮（Sidonie Nargeolet）在法國與西班牙之間的安道爾侯國接受路透社訪問時說，搜救過程進入泰坦號艙內氧氣即將耗盡的關鍵時刻之際，她「飽受壓力，五味雜陳」。
席朵妮說，父親對於潛艇作業經驗豐富，他很清楚要如何因應問題：「自從30年前鐵達尼號船骸被人發現以來，父親對它一直抱持熱情。我知道，此刻父親已置身於他會願意停留的地方了。」
席朵妮認為，父親會向其他乘客說明狀況，要大家放慢呼吸以節省氧氣，可能也會敲擊潛水器的內壁，向搜救人員傳遞聲音，然而她也很務實，心知氧氣總有耗盡的時候，很擔心他們來不及獲救。「有時候我刻意不看新聞報導，不想聽他們提起剩下很少的氧氣，我選擇接觸比較正面的說法，心懷希望」。
席朵妮說，週一（19日）接獲父親的另一半發來簡訊告知泰坦號失聯一事，因為父親並未按照預定計畫在美東時間18日下午6點回到水面，「我聞訊大哭不已」，她已好一陣子沒看到父親了，上次父女相見是去年聖誕節前。
席朵妮回憶，父親行前1個星期曾發簡訊給她，「他說天氣很不好，沒辦法成行，那次對話氣氛很好」。18日當天是許多國家的父親節，席朵妮發了祝福簡訊給父親，「但他沒回我訊息」。
席朵妮含淚表示，搭潛艇靠近鐵達尼號是父親最熱愛的事：「他現在置身於他真心喜愛的地方了，我寧可他如此，他待在那兒會很開心的。不論他在潛艇裡還是在鐵達尼號裡，我知道，他會很喜歡的。我希望會有好的結果，搜救人員能找到他。無論如何......他在那裡一定很高興的。」
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