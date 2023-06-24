載客於北大西洋下潛探索1912年沉船「鐵達尼號」遺骸的美國民間潛水器「泰坦號」（Titan），18日出發後不久失聯，跨國搜救指揮部22日宣告發現泰坦號殘骸，研判潛水器瞬間解體，艙內5人恐已罹難，有「鐵達尼先生」之稱的法國海洋學家納爾吉奧萊（Paul-Henry Nargeolet）是其中之一，疑似出發前的最後身影也在網路船開。女兒聞訊後表示，父親生還希望雖已破滅，但想到父親身在他生前最愛的地方，仍感安慰。

《紐約時報》報導，77歲的納爾吉奧萊生前任職於美國鐵達尼號郵輪公司（RMS Titanic）。這家公司擁有鐵達尼號船骸的打撈權，該公司官網資料顯示曾在1987年至2010年之間8次舉辦研究與船上文物展。納爾吉奧萊是水下研究部門主管，在他的監督之下，打撈出水的文物多達5000件。18日搭乘泰坦號出發之前，他已完成37次下潛。2022年，納爾吉奧萊在鐵達尼號附近一處前人未知的玄武岩結構，發現了一個極其豐富的生物多樣性深海生態系統。

納爾吉奧萊出生於法國東南部白朗峰山腳下的小鎮沙木尼（Chamonix），畢生與海洋為伍。他年輕時是業餘潛水夫，1964年加入法國海軍，服務長達20年，曾任掃雷潛水員、深海潛水員，還會駕駛潛艇。退役後，納爾吉奧萊以豐富資歷受到法國海洋開發研究院（IFREMER）網羅，負責管理潛艇探勘船隻，加入早期的鐵達尼號探險活動。

I agree This is from an interview Paul-Henri Nargeolet gave before this trip on the titan. Seems like he predicted his own death 😳 pic.twitter.com/9reJlwdsuD — gregor samsa irl (@sad_horse_girl) June 22, 2023

1987年7月，納爾吉奧萊首度下潛深海探勘鐵達尼號船骸，時值船骸首度尋獲之後大約2年。去年他受訪時描述這段經歷時說，一行人在潛艇內閒聊，抵達船骸後，整整10分鐘，潛艇裡安靜無聲：「那實在是極其難忘的一刻。」

納爾吉奧萊恐已罹難的消息傳出後，推特也出現可能是他此行出發前最後身影的畫面，只見他笑容滿面，心情愉悅，令人不勝唏噓。

This is the last video of the Titan sub and the last video of Titan’s pilot Paul Henri Nargeolet who appeared smiling and in great spirits prior to his fatal last journey.



The video was taken by an OceanGate videographer onboard the mothership, the MV Polar Prince. pic.twitter.com/3ynZk3IEfS — Oli London (@OliLondonTV) June 22, 2023

納爾吉奧萊的39歲女兒席朵妮（Sidonie Nargeolet）在法國與西班牙之間的安道爾侯國接受路透社訪問時說，搜救過程進入泰坦號艙內氧氣即將耗盡的關鍵時刻之際，她「飽受壓力，五味雜陳」。

席朵妮說，父親對於潛艇作業經驗豐富，他很清楚要如何因應問題：「自從30年前鐵達尼號船骸被人發現以來，父親對它一直抱持熱情。我知道，此刻父親已置身於他會願意停留的地方了。」

席朵妮認為，父親會向其他乘客說明狀況，要大家放慢呼吸以節省氧氣，可能也會敲擊潛水器的內壁，向搜救人員傳遞聲音，然而她也很務實，心知氧氣總有耗盡的時候，很擔心他們來不及獲救。「有時候我刻意不看新聞報導，不想聽他們提起剩下很少的氧氣，我選擇接觸比較正面的說法，心懷希望」。

“I really hope they will find them all safe”



Sidonie Nargeolet, daughter of Titanic sub passenger Paul-Henri Nargeolet says "we have to trust what they [rescuers] are doing”https://t.co/fFBN5avgyt pic.twitter.com/5ep2Tc0BeD — BBC News (World) (@BBCWorld) June 22, 2023

席朵妮說，週一（19日）接獲父親的另一半發來簡訊告知泰坦號失聯一事，因為父親並未按照預定計畫在美東時間18日下午6點回到水面，「我聞訊大哭不已」，她已好一陣子沒看到父親了，上次父女相見是去年聖誕節前。

席朵妮回憶，父親行前1個星期曾發簡訊給她，「他說天氣很不好，沒辦法成行，那次對話氣氛很好」。18日當天是許多國家的父親節，席朵妮發了祝福簡訊給父親，「但他沒回我訊息」。

席朵妮含淚表示，搭潛艇靠近鐵達尼號是父親最熱愛的事：「他現在置身於他真心喜愛的地方了，我寧可他如此，他待在那兒會很開心的。不論他在潛艇裡還是在鐵達尼號裡，我知道，他會很喜歡的。我希望會有好的結果，搜救人員能找到他。無論如何......他在那裡一定很高興的。」