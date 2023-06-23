前國民黨主席洪秀柱今（23）日晚間發千字文，沉痛指出黨內一些「小雞們」意志不堅、冷言冷語，認為柯P的民調看好，就蠢蠢欲動想要磨蹭一下，以為這樣就能藍白通吃。她直言，「不要在不該模糊的地方模糊」，背棄身為黨員的責任，希望全黨上下記取「換柱」的教訓，勿再重蹈痛苦的覆轍！

洪秀柱稱，2016「換柱」事件已7年，她早已無怨且放下，更不全怪當時的主席朱立倫，因為朱擋不住黨內要角聯手的壓力，也因「換柱」而付出了代價。

洪秀柱認為，如今國民黨的命運又到了生死交關的懸崖邊，幾步之外就是萬丈深淵，依據常理，黨內菁英都應戒慎恐懼、和衷共濟，如此才有可能度過險惡，讓本黨有重新再起的機會。

洪秀柱沉痛表示，不知為何國民黨老是教不會、學不乖，倘若沉痾難癒，再來一場「換侯」，或是一些「小雞們」意志不堅、冷言冷語，或自有盤算，認為柯P的民調看好，就蠢蠢欲動想要示好、磨蹭一下，甚至不惜唱衰自己的「母雞」，以為這樣就能左右逢源、藍白通吃。

洪秀柱強調，「不要在不該模糊的地方模糊」，背棄身為黨員的責任，希望全黨上下記取「換柱」的教訓，勿再重蹈痛苦的覆轍！