「南拳媽媽」彈頭考上臺北醫學大學大數據科技及管理研究所，近日收到開學註冊單，時隔20年重返校園讀書，他心情緊張又興奮，「百感交集，比我第一次唱杰倫8萬人演唱會還緊張，很怕我畢不了業」，更開玩笑說：「我要開始找槍手寫論文了。」

他也表示，決定要去讀書要努力學好，「這是一定要自己去學的，不然就白念白考，好不容易考上的，要好好讀書順利畢業」，希望未來能學以致用，讓自己了解更多醫學相關知識，也能幫助到大家。

他近來除了忙商演工作，也正籌備新專輯，透露，當年是歌唱比賽出身的他，卻一直都沒推出個人專輯，但好友周杰倫私下一直暖心鼓勵他推出個人專輯，「謝謝杰倫給我鼓勵，講了7、8年，人再活也沒有幾個8年，半年前開始籌備，終於要製作完成。」

被問及有先給周杰倫聽過新歌？彈頭笑說，會等第一首歌正式發行才給周杰倫聽，「杰倫是世界第一，在音樂上是非常嚴格，以前幾乎不誇讚別人，現在當爸爸才比較常誇別人，他是我的偶像、學習效仿的對象。」