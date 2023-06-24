金庸小說多次被改編成電視劇與電影，2021年大陸翻拍《天龍八部》找來楊祐寧、張天陽、文詠珊重新詮釋，但播出後口碑卻遭吐槽，但劇中飾演「康敏」的女星朱珠，憑藉出眾外型及精湛演技，引起網友關注，也被認為用顏值撐起了這部戲。

朱珠飾演的「康敏」。（圖／翻攝自微博）

大陸女星朱珠過去曾連續8年入選「全球百大最美臉孔」，還以東方美人外型勇闖好萊塢，被外界譽為「大陸第一美」，2021年時她閃婚清華大學美術系教授王昀佳後，讓大票男粉絲心碎，近期她參加人氣大陸節目《乘風破浪》第四季，再度引發關注。

朱珠近期參加《乘風破浪》第四季。（圖／翻攝自微博）

她在2021年所演出的《天龍八部》中飾演「康敏」，這個角色過去都找來頂級美女是演，包含鍾麗緹、張馨予、雪梨等，起初外界並沒有對於新版的角色有所期待，沒想到播出後，朱珠將該角色的氣質及特色詮釋得相當好，被觀眾大讚她「比雪梨更嫵媚、比鍾麗緹更豔麗、比張馨予更有魅力」，更封她為「最美康敏」，意外讓這部口碑不好的新版《天龍八部》添上亮點。

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