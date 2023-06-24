經典古裝劇《後宮甄嬛傳》捧紅許多女星，「甄嬛」孫儷、「皇后」蔡少芬、「華妃」蔣欣都因此爆紅，不過反派「安陵容」的陶昕然人氣平平，甚至消失在螢光幕4年，她還自剖事業卡關主因：「無非就是我生孩子，但是我從來不後悔」，現在陶昕然積極重返螢光幕，不只回歸拍戲，還升格當電影製作人。

陶昕然在《後宮甄嬛傳》以城府頗深的「安陵容」闖出知名度，正當演藝事業起飛之際，陶昕然在2015年嫁給交往7年的演員老公何建澤，小倆口在同年生下女兒，升格當新手媽咪的陶昕然，選擇暫停演藝腳步，把重心放在家庭、專心照顧孩子。

陶昕然以《後宮甄嬛傳》反派「安陵容」打開知名度。（圖／微博）

陶昕然消失在螢光幕長達4年，也因此遭指人氣不如《甄嬛》的其他演員，對此，陶昕然也大方說：「最大的原因無非就是我生了孩子，停下了腳步，但是我從來不後悔，在自己想當媽媽的年齡，停下去生孩子」，至於陶昕然會想超越《甄嬛》其他女星嗎？陶昕然則表示，她很高興自己在想當媽媽的時候，如願成為一位母親，陶昕然認為，人生只要成為自己就好，盯著別人太辛苦了，而且也沒必要。

現在陶昕然積極重返螢光幕，陸續拍《陪你一起長大》、《女士的法則》等戲，還升格當電影《夾縫之間》主演、製片人和監製，新片登上海國際電影節首映，這不只象徵她重新開始，也是演藝事業的重大突破，陶昕然人氣、事業雙贏，她也罷氣說：「不負歲月，不負自己，我會多多出來拍戲的，以後是鈕祜祿陶昕然！」