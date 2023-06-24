Nvidia財報與財測雙雙驚艷市場，特別是美股、台股相關的AI概念股更是一飛沖天，當Nvidia市值飛越一兆美元大關，也代表著AI不死，股市多頭就不會停止的長線趨勢。

ＣhatGPT橫空出世，加上Nvidia五月下旬釋出驚艷市場的財報與展望後，人工智慧（ＡＩ）投資熱潮就一波一波襲向資本市場，以提供ＡＩ核心晶片的Nvidia為首，帶動ＡＩ概念股​迎來一波強漲，不少相關個股的股價漲幅都十分可觀，除Nvidia今年來漲幅就高達近兩倍之外，台積電近一個多月來漲幅也達兩成。而受惠ＡＩ題材，兩大客製化晶片廠（ASIC）─世芯ＫＹ、創意今年亦飆漲超過一倍，持續千金比價。

不僅如此，ＡＩ周邊供應鏈包括ＥＭＳ廠、散熱、銅箔基板（ＣＣＬ）、電源供應器等次產業，短線也都受題材帶動相繼展開一波多頭走勢，在在都顯見市場對ＡＩ題材的高認同度。原因在於，生成式人工智慧（Generative AI）技術帶來內容生產方式的轉變，讓文字、圖像、影片、音頻等形式內容均可快速生成，為使用者帶來巨大改變的體驗感受，這也是為什麼雖然ChatGPT推出僅半年，但卻可以成功吸引上億人使用的原因。

ＡＩ時代大門開啟

此外，目前雖也只有OpenAI公司推出訂閱制付費模式，各種商業模式仍在摸索、持續發展的階段，距離成熟還有一段路，但當前各大企業搶進生成式ＡＩ不遺餘力，包括微軟的Bing及365 Copilot、Google的Wordspace、百度的文心一言等問世，都讓市場對於未來ＡＩ​大規模的應用及其變現​能力非常期待，就如Nvidia執行長黃仁勳曾說，ChatGPT問世，對ＡＩ產業來說，是有如iPhone誕生的時刻，將ＡＩ比擬為○七年誕生、且多年來為世界帶來巨大改變、創造龐大商機的iPhone。

近期摩根士丹利發布最新人工智慧觀察報告，推估整體ＡＩ運算半導體市場規模今年約四三○億美元，相當全球半導體市場的八％，到了二七年則上看一二五○億美元，將占全球半導體需求達十五％，年複合成長率達三一％。Gartner也指出，生成式ＡＩ被譽為當前最具前景的人工智慧技術，根據其發布的二二年人工智慧技術成熟度曲線來看，預期生成式ＡＩ將在二到五年內進入成熟期。Nvidia被視為是ＡＩ股的首選，摩根士丹利認為，由於Nvidia為今年唯一的「領跑者」，是唯一可能於今年因ＡＩ表現超過預期並上調業績預期的公司，故相較於同行有更高上修指引的概率，因此將目標價從四五○上調至五○○元，並維持增持評等。

而儘管國內ＡＩ概念股經歷一波強漲後，短線有過熱、漲多疑慮，加上台指期結算與端午長假效應下，多少使市場短線面臨震盪，但由於ＡＩ被視為是貫穿今年全年的投資主軸，因此若有回檔，真材實料的ＡＩ股勢必將再吸引市場買盤伺機進場。

其中，居最關鍵地位的仍屬半導體龍頭的台積電，當前全球最重要的先進技術幾乎全由台積電生產，無疑是ＡＩ半導體發展的主要推動者之一。董事長劉德音在股東會上就直言：「ＡＩ就是在增加先進製程的需求。」對ＡＩ需求相當看好，且劉德音也回應，因生成式ＡＩ需求增加，有很多的訂單跑到台積電，需求遠大於目前先進封裝的產能，因此台積電被迫要急遽的增加先進封裝產能，ＡＩ加速運算帶動的技術，正是台積電的強項，對於未來ＨＰＣ（高速運算）的發展更有信心。去年起，台積電CoWoS需求幾乎是雙倍成長，明年預期將較今年再倍增。

因此雖台積電短線已上漲不少，但由於其在先進技術的領先地位，內外資仍普遍看旺台積電後市表現，並預期其股價將可望再進一步回升。瑞銀證券就高呼，生成式ＡＩ利多尚未反應完畢，斷言ＡＩ加速器龐大需求就是台積電未來三至五年的關鍵成長引擎，因此將推測合理股價拉上七四○元，並列入優先買進（Key Call Buy）。摩根士丹利則認為，Nvidia今年占台積電營收比重來到六％，成為台積電第三大客戶，僅次於蘋果與超微（AMD），雖然短期挹注效果可能有限，但仍不排除若強勁ＡＩ需求得以延續，將推升台積電二四年營收上檔空間。

台積電是ＡＩ主力推動者

值得一提的是，Nvidia日前調高本季的財測目標，一口氣從七一．五億拉升至一一○億美元，這意味著多出來三八．五億美元（約一一五五億台幣）的新訂單，都得獨家向台積電的先進製程投片生產，那就有趣了，假設付給台積電的晶圓代工費用占NvidiaＡＩ晶片售價三成的話，等於將在台積電原先的財測目標中，多出將近三四五億元的營收，要是占Nvidia成本四成的話，那等於會讓台積電本季營收可以額外增加四六○億元左右，而台積電原先的營收目標是四六○○至四八○○億元，如果多了Nvidia這筆急單，單季營收重回五千億大關應該不是困難，或許近期外資積極回補台積電的答案已經呼之欲出。

而除了晶圓代工外，法人圈也同步點名世芯ＫＹ、創意為ＡＩ鏈的核心受惠股。摩根士丹利提及，由於預算與能源需求考量，將是未來ＡＩ運算兩大主要限制，因此更具能源效率與成本較低的ＡＩ客製化晶片設計，將會愈來愈蓬勃，成長性甚至可望超越Nvidia與超微的一般用途ＧＰＵ，因此摩根士丹利預判，AI ASIC至二七年，將有望強勢攻占雲端ＡＩ半導體達三成的市場分額。

由於ASIC產業成長性強悍，也因而使世芯ＫＹ、創意股價頻獲市場資金青睞，目標價也不斷推升。世芯ＫＹ分別獲花旗環球、摩根士丹利給予一九二○元與一八○○元的高檔股價預期，瑞信、麥格理、中信投顧等均給予「優於大盤」或「買進」投資評等；另一方面，摩根士丹利也將創意股價預期調高到一五八○元，而富邦投顧重啟創意基本面研究，推測合理股價亦直接飆上一八○○元，是內外資大型研究機構最高，也使兩大指標股的比價競爭更為白熱化。（全文未完）

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