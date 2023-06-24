時隔5年，連續兩季度虧損的華碩，再次進行組織改組，近年幾乎原地踏步的商用產品事業，成為這次被調整與檢討的焦點。

一艘迷航的大船，將船員打散、撤換大副，真的就能導向正軌嗎？

6月12日，全球第五大筆電品牌、第一大主機板廠的華碩，連續被爆出組織大整併、高層異動、裁員八百人的傳聞；面對消息飛竄，逼得雙執行長許先越、胡書賓，在3天後緊急召開一場30分鐘的閉門記者會，卻引爆網路社群諸多「華碩同學會」群組，罵聲連連。

連串的新聞事件，讓外界霧裡看花：明明，華碩還是一家股價逾3百元、市值超過兩千三百億元的公司，今年第一季更超車宏碁（Acer）、搶下全球個人電腦（PC）第五大廠，它，究竟何以至此？

筆電市場量縮 娛樂需求減緩

原因，就在於它身處的產業，正面臨2020年以來最低迷的時期。研調機構顧能（Gartner）統計，從去年第二季起，全球筆記型電腦的出貨量，已呈現連續四個季度負成長，尤其在最近兩個季度，衰退幅度更雙雙近30％，而華碩也在過去兩季，呈現連續虧損。

「需求疲軟、庫存過剩、宏觀經濟惡化，導致今年出貨量衰退，」研調機構IDC分析師烏伯尼（Ubrani）指出，通路的高庫存現象，將持續到今年年中，「甚至，可能會延伸到第三季度。」

量縮之外，質，也在改變。「未來的筆電市場，商用機種的價值會愈來愈高，也是量的主要來源，」一名外資分析師表示，消費者正回復到疫情前的使用情境，也就是，筆電是用於「生產力」，情境，就是辦公室等商業領域，至於對應到「娛樂」需求的消費性機種，「人們會選擇買手機，而非消費性筆電。」

這個變，就與華碩這次的整併組織，有最直接連結。

在這次整改裡，華碩將占營收三分之二的系統事業群，精簡為三大部門：其中，消費型桌機、一體機，被併入「商用產品」部門，並交由「手機產品」部門總經理張凱舜兼管，而先前是單獨部門的電競產品，則被合併至「消費產品」部門。

將過去以消費性產品為主的單位、「化繁為簡」為三大部門，目的，就是要把分散的資源集中化，尤其是商用產品——這項華碩在同業裡最「弱」的領域。

「商用這塊，我們還不到10％（營收與出貨量），外部（全球）市占率也不到5％……。」胡書賓面對《今周刊》提問坦言，然而，他同時也透露了另一項資訊，華碩的商用電腦團隊其實高達540人，「是我們內部的第二大事業部。」

用數一數二多的員工人數，繳出僅僅3％的市占率，也是其商用電腦部門，這次「換帥」的主因。

成立迄今5年的華碩商用電腦部門，先前皆由集團全球副總裁林宗樑領軍，然而，從這次的人事命令，該部門主管改由張凱舜兼任，不難看出，這次整改擘畫者、也是該公司董事長施崇棠的「急」。

因為，對比聯想、惠普、戴爾等全球前三大筆電商，各家每年的筆電出貨量，有超過六成是商用機種，當中，戴爾更逾7成；而戴爾去年第四季財報也揭露，該季的消費性機種衰退四○％，但商用機種僅下滑17％，足見這項產品抵禦通膨、對抗消費性市場劇烈波動的力量。

至於華碩的最大競爭對手宏碁，近年在教育筆電布局有成下，商用機種占比從2014年的35％，至今也接近5成，而華碩，則如前述僅10％，進展微乎其微。