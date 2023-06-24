人氣網紅小珍奶，放棄年薪百萬的科技業，轉戰味全龍啦啦隊小龍女「Dragon Beauties」，個性親民熱愛與粉絲互動的她，instagram追蹤人數近逼20萬大關，日前曬出穿著比基尼的養眼照，讓所有人看得鼻血直流。

小珍奶在instagram曬出身穿比基尼的辣照，只見她擺出甜美微笑並跪坐在床上，雖然環抱著一顆枕頭，但仍遮掩不了傲人的火辣身材，接著只見她不論是捧著書籍走「知性文青風」，又或者拿著吉他走「搖滾風」，絲毫沒有任何違和感，最後則是側躺在床上，擺出撫媚顏神對著鏡頭放電，接著視線往下一移，只見傲人上圍要呼之欲出，還擠出一條傲人事業線，姣好身材讓人一覽無遺。

小珍奶這系列照片曝光後，不僅吸引上千人按讚朝聖，更湧入大批網友留言：「好甜美的珍奶喔」、「好甜的全糖珍奶」、「我心目中的性感女神，每一張照片都很漂亮」、「有這種情人一定天天窩在家不想出門了呀～～太美了啦」、「超級甜美可愛的小珍奶」、「太可愛誘人了」。

小珍奶除了常現身全龍主場天母棒球場應援，也常被粉絲在客場捕捉到身影，除了在球場上熱力四射的模樣，讓人感受到滿滿活力之外，應援結束後也常與球迷閒聊話家常，親民的作風，深受不少粉絲喜愛，此外，總是擺出招牌甜美笑容面對群眾的她，更是抹殺不少人的底片。

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