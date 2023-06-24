大多數人買賣房子都會尋求仲介協助，但過程中有很多眉角需要注意，一名有房子要出售的網友分享自己遇到的離奇過程，意外釣出一群有相同經驗的受害者，怒揭「老鼠屎」仲介的心機。

該名網友在臉書社團「買房知識家 A你的Q」發文表示，家中房子出售有一個底價，買方開價沒達到底價不需要見面談，沒想到某天仲介來電，希望能談談看，強調價格只差一點點，由於仲介多次拜託不忍心婉拒，只好在晚上9點到店談價。

沒想到，接下來的2個多小時，原Po沒有見到買家一面，只有仲介與主管不斷的攀談，即使原Po在過程中多次詢問買家下落都遭到搪塞，且原Po老公開車來接人時還一度遭到阻擋，仲介見此狀況馬上表示價格已出爐，但原Po早失去信任，以時間太晚為由返家。

更令人意外的是，仲介主管竟然在半夜12點來電，還怪他們「都是你們堅持要離開，買家很錯愕，還說賣家怎麼會先走，明明就可以交易成功」甚至一度還想在半夜跑來簽約，讓原Po夫妻相當傻眼。

隔天，仲介主管再度使出索命連環call約晚上6點見面談價格，但一直等到10點半都沒有見到買家，最後原Po一氣之下請老公先回家休息，離開時還是沒有見到買家，一連串離譜狀況讓原Po好奇仲介葫蘆裡究竟在賣什麼藥？

文章引起網友們熱烈回應，許多人一眼看穿這是仲介的話術，實際上可能根本沒有買家，「想趁賣家體力不支的狀況下壓低價格簽約」、「仲介只是在消磨你的耐性，看你會不會因此妥協賣低」、「他們自己就是買家，故意騙你低價簽約」、「根本就沒有買家，是內部的人要買低賣高。」

有不少網友也遇過相同狀況，「我也遇到過，後來超過晚上八點不談」、「關在小房間裡，等兩個小時，後來我們就直接離開了，這都是仲介的話術手段」、「遇到過+1，一切都是套路，手法太拙劣」、「真的非常厭惡，我是買家，他們騙你出斡旋談價一定都是晚上十點左右，跟你說半小時就可以了，結果一定耗到半夜，讓你筋疲力盡，玩兩面手法，完全沒有誠信可言。」