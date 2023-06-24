圓山飯店的招牌金龍雕像，昨（23）日傳出遭崩落的天花板壓斷頭，後業者回應，已經會同工藝師進行修復作業，預計可在1星期內完成，相關報導一出後，引發網友熱議，不少人更驚呼，金龍被壓斷頭，難道要「變天」了？

圓山飯店昨回應，金龍廳建築完工於1956年，維護工作相對不易，雖然同仁平日嚴於檢查，但仍發生天井天花板掉落事件，所幸金龍狀況損壞尚不嚴重。聲明還提到，金龍的頭部是由黃銅製作，其中一爪則由鑄鐵製作，在上述二部位和龍身銜接處，乃用水泥等及鐵條連接，因年久腐蝕，此次天花板掉落碰撞，產生斷裂，目前已經會同工藝師在進行修復的作業，預計在1星期內可以完成。

對此，許多網友在《中時新聞網》相關報導留言區留言，他們的意見包括「傻眼，這隻金龍歷史很久了耶」、「感覺不是個好徵兆」、「民進黨是在圓山飯店組建的」、「金龍擋了災，台灣沒事了」、「要變天了嗎？等選舉後再來看看」、「國家級飯店耶，都沒維護嗎？好扯喔」。