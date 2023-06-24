大陸「上海電影節」白玉蘭獎今（23日）晚舉行，女星秦嵐受邀擔任頒獎嘉賓，她身穿一襲胸前開深U到肚的貼身禮服，將她凹凸有致的S曲線完美呈現，火辣打扮瞬間引起熱議。

秦嵐今以火辣戰袍走上白玉蘭獎紅毯，立刻就吸引鎂光燈焦點，而網路上也釋出不少現場生圖，43歲的她不僅皮膚緊緻無瑕疵，身材更是沒有走樣，狀態好到沒話說，此外，她到場內後又換上一套胸前挖洞、轉身洩裸背的亮片禮服，性感又不失優雅，讓網友看了都驚呼連連。

秦嵐精修圖和生圖沒有太大差別。（圖／取自秦嵐、狐廠大拷問微博）

「秦嵐已經美到next level」、「秦嵐的生圖很好看，非常真實」、「姐好敢穿，沒有好身材是無法駕馭的」、「秦嵐是吃了保鮮劑嗎，為什麼到了這個年紀，顏值和身材都可以這麼完美」、「羨慕魏大勛」。

秦嵐憑藉古裝劇《延禧攻略》富察皇后一角，演藝事業攀上高峰，還被譽為「最美皇后」，成為不少人心目中的白月光，去年被拍到和小10歲的男星魏大勛約會，戀情甚囂塵上，今年3月她在節目被問到感情狀態，大方表示：「現在就是大家看到我的狀態」，接著撒嬌笑回：「慢慢來嘛」，曖昧回應被指默認戀情。