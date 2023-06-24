外傳美軍航母「雷根號」在南海航行時，曾遭遇共軍轟-6K轟炸機驅離，甚至被火控雷達鎖定，中共中央宣傳部則授予轟-6K飛行第二大隊「時代楷模」稱號。針對國際政治專家賴岳謙表示，護衛航母的艦載機速度快，轟-6K速度慢，一旦被發現，很難保護自己的安全。可見轟-6K躲過了雷達的偵測。

賴岳謙23日在政論節目《新聞大白話》中表示，轟-6K本身是戰略性轟炸機，對於大型軍事基地、大型船艦，具有足夠的殺傷力，它本身作戰力強。一般航母長300公尺、10幾層樓高，在大海中看來小小的，航母不容易被發現，一旦航母被轟-6K發現，就很容易被摧毀。

賴岳謙接著指出，問題是航母有導彈護衛艦、導彈驅逐艦，還有艦載機在空中巡邏，護衛航母的安全。艦載機速度快，轟-6K速度慢，慢速機一旦被快速機發現，很難保護自己的安全。而轟-6K會得到「時代楷模」，代表它躲過了雷達的偵測。

賴岳謙指出，轟-6K發現美軍大型船艦，本身又躲過船艦雷達的偵測，它又一直強調貼著海面飛行，躲過艦載雷達或是空中雷達，代表飛行技術了得、非常的高明。轟-6K一旦對這些船艦施加壓力，就可以驅逐船艦，再打開火控雷達，對航母來說，再不走，就可能會被攻擊。