41歲女演員許維恩與王家梁2021年結婚，並在今年初宣布懷孕3個月，她也常在社群分享懷孕日常，昨(23)日她驚喜透露寶寶即將卸貨，驚呼：「我都懷疑是不是雙胞胎了」，並附上一張巨大孕肚照，引起外界關注，粉絲也佩服四肢依然纖細，讚道：「怎麼有辦法不胖到媽媽身上，太厲害！！」

許維恩夫妻極為重視小孩，幫小孩開了IG帳戶「忒忒Athena」，紀錄胚胎成長及孕婦心聲，23日更新動態，可見許維恩只穿著內衣褲，從側面來看孕肚顯著隆起，為此自嘲：「肚子大成這樣～我都懷疑自己是不是雙胞胎了」，並透露小孩有3500克，連院長都說攝取過多營養，被小孩吸收後，導致肚子變得很大。

據悉，一般嬰兒體重落在2500克至4000克，為此許維恩放心地說：「健壯的忒忒，跟大王一樣」，並向肚內的女兒喊話：「我的寶貝三天後見了」，至於王家梁也沒閒著，在家中洗準備好的衣服時，越想越幸福，PO出一張手中放著深咖啡色襪子的照片，開心地說：「好可愛，都不由自主地露出姨母笑。」

王家梁表達即將當爸的喜悅。(圖/王家梁 IG)

星友們很替夫妻倆高興，蕾拉留言：「怎麼比我大這麼多！！！」，房思瑜也寫下：「哇啊～變好大喲！祝順產順利」，趙小僑則說：「生產順利平安」，至於粉絲們除了祝福之外，也誇獎好身材：「是太瘦了才顯肚子大嗎，好羨慕呀」、「美人就是美人，完全沒有胖到媽媽」、「好奇都吃什麼不胖媽媽胖小孩。」