為保護行人安全，交通部修法，只要斑馬線上有行人，不論遠近，汽機車駕駛都要停讓，未依規定禮讓的罰鍰上限，從3600元提高至6000元。此事引發外界譁然，質疑標準嚴苛；交通部長王國材緊急喊卡。前民進黨立委沈富雄表示，這樣粗糙的立法，是非常丟臉的事，不但行政院丟臉，立法院為什麼都讓它過了呢？

沈富雄23日在政論節目《少康戰情室》中表示，這是交通部提出來的行政院版，立法院通過了。然後又覺得不對而煞車，這是非常丟臉的事，不但行政院丟臉，他更不禁問，為什麼連立法院朝野兩個黨團或者三個黨團，都讓它過了呢？

沈富雄質疑，是不是跟利益、錢無關，只是因為路權、只行人方便，甚至只是開車方便的關係，所以大家都不仔細去看內容。然後過了以後，提出行政院版的交通部後悔了，這是很丟臉的。不過，交通部把該案抽回去，雖然丟臉，也算是懸崖勒馬，還算可以。

不過，沈富雄覺得，立法這樣的粗糙，他不能理解，這件事是非只有一個，到底是應該還是不應該。他對這件事沒有感覺，那是因為他一向過馬路時，大部分都來不及，因為他通過的馬路都很長，如果斑馬線中間還有分隔島，他只能走到第二個分隔島，就在那邊停下來，再等下一個。像這些細節，其實每一個路口、每一個路段都不太一樣，應該要更精緻一點。