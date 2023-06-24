多喝水有益健康，但仍要適量，而且也不是人人都適合這樣呵。一名婦人每天喝2500CC的水排毒，未料僅過兩周，就出現喘氣狀況，連入睡都有困難，就診後醫師一照X光，發現肺「整片白」，出現肺水腫，對此外科醫師袁于婷表示，有心臟衰竭者跟腎臟病患者千萬別這樣喝。

袁于婷在節目《醫師好辣》中分享案例，一名60歲的婦人，因長年服用多種藥物，又聽到朋友說「藥物等於毒物」，決定每天猛灌水，喝2500CC「排毒」，另外也吃大量水果與湯品。

沒想到僅過兩周，婦人雙腿腫成火腿，還出現喘氣喘不過現象，只要一活動身體就會很喘，甚至連躺床入睡都沒辦法，只能以坐姿入睡。就醫後照X光，醫師才發現婦人出現嚴重肺水腫，肺部積水導致「整片都變白」，幸虧緊急插管治療後沒有大礙，數天後順利出院。

袁于婷表示，多喝水排毒是正確觀念，但並非每種人都合適，其中心臟衰竭者與腎臟病患者就不宜。她指出，心臟衰竭者，心臟幫浦不夠力，水分就排不出去，腎臟病患者同樣無法順利排水，因此都必須限制水量，而此案例中的婦人，就是心臟衰竭患者，才會導致肺水腫，差點丟掉性命。