綜藝大哥曾國城2年前遭廣告導演馮云發文指控性騷擾，近日演藝圈燒起「＃Me Too」運動，舊聞再度被網友翻出，引發討論。馮云23日吐露現在心境，「曾國城先生做的事情對我來說實在算是件小事，談不上什麼造成內心傷害，就只是會去盡量避免和這類型的人一起工作，不去購買他的產品，看這樣的人的演出。」

她說2年前之所以會提起這件陳年往事，主要是看到鄭家純（雞排妹）痛斥被對方騷擾，對方卻說沒有，「我用我自己的經驗聲援而已」。馮云也肯定＃Me Too運動，「這世界上並沒有所謂的受害者，只有不會、不願、不敢溝通的人，我很樂見大家願意開始溝通和面對。」曾國城經紀人則回覆：「這個2年前就回應過了，所以現在就不再多做回覆。」

馮云2021年指控曾國城性騷，「他會用腿很紮實（或者說很故意的）亂滑磨蹭著我的腿。」另外胸部的部分她則記憶比較模糊，但也懷疑有碰到。曾國城當時透過經紀人表示：「未來，我會更加謹慎小心，避免因為工作和節目內容讓任何人有不舒服的感受。希望無論男女老幼，每一個人在工作或生活上，都能受到尊重與關懷。」