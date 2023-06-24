崔振赫（右起）、金明洙、妍雨、崔民秀出席《Numbers：大廈之林的監視者們》記者會。（friDay影音提供）

韓劇《Numbers：大廈之林的監視者們》由「INFINITE」成員L（金明洙）、崔振赫主演，劇情描述只有高中學歷的會計師面對大型事務所的不正之風，以最不像會計師的方式實現正義的故事。由於本劇是金明洙歷經當兵、退伍，時隔兩年多重返小螢幕之作，同時也是崔振赫繼2020年在《哲仁王后》短暫露面後的回歸作品，開播前便已令劇迷期待不已，劇組23日在首爾舉辦記者會宣布開播。

金明洙透露退伍後收到許多戲劇邀約，但在看過本劇劇本之後，基於這是韓國第一部以會計師為主題的電視劇，因此選擇本劇作為復出的第一部作品，「應該會很有意思」。除了金明洙之外，INFINITE成員成烈也有參演，2人在劇中將處於對立關係，金明洙笑回，雖然和成烈很熟，但當演員和當歌手是不同的領域，在演戲時的成烈展現出了不同的面貌，彼此也會對戲劇進行很多討論、互相照顧，所以才有很好的默契。而關於INFINITE何時會以完全體回體，金明洙則透露：「我們另有準備，可能會於日後公開，請大家多多期待」。

同樣許久未推出影視作品的崔振赫，在被問到和金明洙的搭配時表示，2人在劇中剛開始經常爭吵，自己的角色原本是個冷淡的人，在遇到金明洙後雖然想幫助對方卻表現得很「傲嬌」，提前預告自己這次的演出風格值得粉絲期待。崔振赫這次將在劇中與崔民秀飾演的爸爸對立，但其實他和崔民秀10年前曾在《傲慢與偏見》中合作過，因此雖然戲裡不睦，戲外卻是和樂融融，崔民秀不僅在記者會聯訪前的拍照時間搞笑「依偎著」崔振赫，受訪時還稱讚他是「爲數不多、能夠充分創造自己語言的的演員」，惜才之情溢於言表。

《Numbers：大廈之林的監視者們》每週六、日在friDay影音獨家跟播。