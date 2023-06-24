韓國狗血劇教母林成漢編劇繼《婚詞離曲》，以各種詳細入微、腦洞大開的人物關係與故事發展，令觀眾拍案叫絕後，趁勢推出的最新力作《榴蓮小姐》，描述一對朝鮮時代貌美如仙的婆媳，在月蝕之夜穿越時空來到現代，突然出現在財閥丹家的別墅裡，從此展開奇妙命運的故事，同時也是《婚詞離曲》系列三大主演朴柱美、全盧民、池迎山，繼續和林成漢再續前緣之作，劇組22日在首爾舉辦記者會宣布即將開播。

《榴蓮小姐》劇情奇特，日前公開的預告片中有一段尹海英「婆婆，我愛您，不是身爲兒媳，而是作爲女人」的台詞，引發韓國全網熱議，不禁令人聯想到了「婆媳間的女女戀」。不僅如此，劇名同樣也很令人好奇，朴柱美在記者會上打趣說：「我的角色名真的很漂亮、不是被拿來當水果嘲笑的，它是一個在韓語和英語中都可以使用的全球化名字」。而在劇中疑似將和媳婦有「突破性同性關係」的則是曾奪得百想、青龍及大鐘的大滿貫影后崔明吉，她表示該劇與自己之前演過的作品相比確實與眾不同，大眾對於林成漢編劇的新穎和前衛也總是各有喜惡，「但我認爲編劇的作品能引起廣泛的關注和期待也是出於他出眾的功力」，表現出對編劇的讚揚。

曾在《婚詞離曲》第3季中和朴柱美飾演夫妻的池迎山，這次也加入了《榴蓮小姐》的主演陣容中，在被問到此次果斷減重約8公斤的事時，他表示，該角色在外型和言行舉止上讓我不得不減肥，「原本打算減4公斤左右就好，但因爲壓力和煩惱又多掉了4公斤」。除此之外，主演群之一的金敏俊其實也是韓國天團「BIGBANG」成員G-Dragon的親姊夫，當被問到GD曾送了名牌咖啡的咖啡車到片場為其加油的事時，金敏俊回答：「非常感謝，現在小舅子的空白期不是很長嘛，如果他快點回歸的話我也會很高興的」，並公開承諾「我也會送咖啡車過去給你的」，意外呈現了溫馨的畫面。

《榴蓮小姐》明（25日）起，每週日一在friDay影音更新。