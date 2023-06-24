樂天桃猿啦啦隊近日在桃園主場舉辦「辣年糕趴」，邀來韓職LOTTE GIRLS啦啦隊一同跳應援舞蹈，沒想到人氣最高的林襄，被球迷捕捉到跟不上舞蹈動作的畫面，在Youtube上傳以「韓式應援太複雜！林襄當機了」標題的影片，引起留言區瘋狂討論，其中就有網友質疑：「兼差太多，本業都忘了。」

6月22日的辣年糕趴，除了李多慧之外，也邀請LOTTE GIRLS隊長鄭智薰帶領4名團員，與樂天女孩們大跳風格熱情、節奏明快的韓式舞蹈，然而有球迷在現場錄下跳舞的畫面，卻見到林襄多次看其他人的動作，且做出傻笑吐舌的表情，看起來十分不知所措。

對此，有人質疑：「兼差太多，本業都忘了」，但也有球迷還原現場狀況，表示樂天女孩們是臨時學這支舞蹈，只好邊看邊跳，就連李多慧其實也處於當機狀態，直呼：「不習慣舞步也是正常，不忍苛責」，另一方面，也有人稱讚林襄表現敬業：「小隻林襄最可愛了，錯亂也一樣掛著笑容」，並替她加油打氣：「她現在EQ很高，被罵了依然不卑不亢保持樂觀，希望她繼續努力。」

林襄很感激大家的留言很友善。(圖/林襄 IG)

而林襄也注意到這支影片，在IG限時動態說：「昨天有一種剛加入啦啦隊的感覺，一切來得太突然」，觀察到底下的留言相當友善，附上紅色愛心的表情符號，發自內心地說：「謝謝你們」，也轉發其他粉絲拍下的影片，見有人稱首次看到她，林襄也親民回應：「首拍就把我拍這麼漂亮！」，看似心情不受影響。