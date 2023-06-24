知名主持人小S(徐熙娣)出道多年，收放自如的主持功力跟幽默談吐，創造許多話題，也奠定綜藝一姐的地位。日前，她在節目《小姐不熙娣》中，自曝其實有「容貌焦慮」，時常拿鏡子檢查臉部有沒有瑕疵，卻無法控制衝動，直呼：「我活得好累啊！」

小S近日錄製「有一種醜叫你自己覺得醜！看臉時代讓人太焦慮！」的主題，透露常常鏡子不離手，就是怕眼睛周圍或者牙齒卡髒東西，甚至鼻毛外露等瑕疵，她舉例，先前到高級餐廳，便在桌上擺放鏡子，即使朋友提醒她：「這樣看起來很沒水準」，仍一邊吃、一邊打理容貌，把衛生紙捲尖後，對著鏡子看有沒有異物，使整頓飯局吃得超級累。

對此，助理主持人派翠克查證後，表示這是一種正式名字為「身體臆形症」的疾病，即使其他人看不出臉上有瑕疵，患者仍會耿耿於懷，甚至不想與外人接觸，聽完後，小S立刻詢問：「那有醫師會來幫我們解決這件事嗎？」，結果派翠克說這種情況沒有特定藥物醫治。

事實上，近來「容貌焦慮」一詞在網路相當流行，尤其後疫情時代，現代人脫下口罩後，擔心外表被人議論，產生焦慮的心理，進而影響到日常社交生活，對此，有身心科醫師建議患者尋求親友支持，或者把注意力放在其他事情，若嚴重到睡眠問題，則得立刻就醫。