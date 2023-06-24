法新社報導，其中2名中國人已遭逮捕。美國司法部擴大打擊這種合成鴉片類藥物，這類藥物過去10年已導致數十萬人服藥過量而死亡。
這是美國首次在境內針對販運芬太尼先驅化學品起訴中國公司。
賈蘭德指出：「這些公司及其員工故意合謀生產致命的芬太尼，並在美國進行分銷。」
他說：「僅其中1家中國化學公司已運送200多公斤的芬太尼相關先驅化學原料至美國，目的是為製造50公斤的芬太尼，如此的芬太尼致命劑量足以殺死2500萬美國人。」（譯者：徐睿承）1120624
美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）今天宣布，美國政府依販運用於製造芬太尼（fentanyl）的化學原料為名，起訴4家中國公司和8名隸屬這些公司的中國主管及員工。
法新社報導，其中2名中國人已遭逮捕。美國司法部擴大打擊這種合成鴉片類藥物，這類藥物過去10年已導致數十萬人服藥過量而死亡。
這是美國首次在境內針對販運芬太尼先驅化學品起訴中國公司。
賈蘭德指出：「這些公司及其員工故意合謀生產致命的芬太尼，並在美國進行分銷。」
他說：「僅其中1家中國化學公司已運送200多公斤的芬太尼相關先驅化學原料至美國，目的是為製造50公斤的芬太尼，如此的芬太尼致命劑量足以殺死2500萬美國人。」（譯者：徐睿承）1120624
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