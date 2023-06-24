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All five people onboard on #Submersible are all very sadly died, #OceanGate confirms. This video shows how the accident happened with the submarine. 💔#Titanic #Titan pic.twitter.com/W82X9OawuD — WOLF™️ (@thepakwolf) June 22, 2023

美國海洋之門(Ocean Gate) 探險公司的泰坦號（Titan）深潛器失聯事件終於有了較明確的結果，泰坦號確認已損毀，乘員已全數喪生。事故發生的原因仍將繼續調查，初步推斷是深潛器的設計與結構不良，耐壓能力不足導致抗壓結構瞬間崩塌，俗稱「內爆」。這種深海內爆想像中雖然恐怖，但因發生時間極短，深潛器成員在極高壓下瞬間昏厥與死亡，甚至連發生什麼事都來不及知道。

美國海警隊對媒體宣布探測到泰坦號殘骸的結果，證實深潛器已發生內爆，乘員全數罹難。（圖／路透）

泰坦號深潛器自18日在美國麻塞諸塞州鱈魚角以東約1450公里的海域下潛，準備前往探勘鐵達尼號海底沉船遺跡，不料出發約1小時45分後失聯。美加等國的飛機和艦船連日來在北大西洋海域展開大規模搜救行動，原以為可能是深潛器故障，希望盡可能搶在氧氣耗盡前進行救援，中間數度出現各種可疑信號，直到發現泰坦號殘骸碎片，才確定搜救無望。

泰坦號大約在水深3840處失聯，若推斷當時發生內爆，該處的水壓相當於400個大氣壓力，能瞬間使人昏厥與死亡。（圖／路透）

專家指出，進行搜救的無人探測器在海底發現了泰坦號殘骸及不遠處的5塊碎片，與艙船發生壓力內爆的情況相符，推斷泰坦號很可能在失聯的那一刻就已經發生了內爆。所謂「內爆」是指物體快速塌陷或往內受擠壓的現象，與一般理解的由內往外爆炸的方向正好相反，因此稱為「內爆」。

參與泰坦號建造的澳大利亞工程師羅恩．阿魯姆（Ron Allum）形容，深潛器內爆就像錫罐一樣被來自四面八方極高的壓力擠壓而坍塌。據估算，泰坦號大約在水深3840米處失聯，如果推斷當時發生內爆，該處的水壓相當於400個大氣壓力，能瞬間使人昏厥，加上極為寒冷的水溫，死亡過程非常短暫，不只感受不到恐懼與痛苦，泰坦號乘員恐怕連發生什麼事都不知道。

至於為何泰坦號突然經受不住高壓而崩塌，工程師阿魯姆說，深潛器耐壓外殼是一個抗壓的幾何形狀，當它們是球體或圓柱體時會很堅固，能耐高壓，一旦它們脫離了圓形或楕圓形，抗壓能力大幅降低，就會像個錫罐一樣垮掉，這種現象也會發生在受損的潛艇上。

泰坦號深潛器的構造設計能抗深度4000米的水壓，從海面下潛至鐵達尼號郵輪殘骸大約需要2小時。（圖／路透）

泰坦號的構造設計能抗深度4000米的水壓，從海面下潛至鐵達尼號郵輪殘骸大約需要2小時。海洋之門公司說，去年一年已累計有28人乘泰坦號深潛器抵達鐵達尼號殘骸位置參觀。這一趟海底探險從準備到完成共需8天，與一趟載人登月的阿波羅計劃用掉的時間差不多，每名參與此項探險活動乘員需要支付25萬美元（約合台幣765萬元）的費用，只是還不知道是不是有保險公司願意為這種活動的乘客承辦意外險。

這趟探險的5名乘客來頭都不小，包括海洋之門公司CEO史托克頓．拉什（Stockton Rush）、英國富豪探險家哈米什．哈丁（Hamish Harding）、巴基斯坦首富沙赫紮達．達烏德（Shahzada Dawood）與他的兒子蘇萊曼（Sulaiman），還有法國知名探險家保羅-亨利．納格萊特（Paul-Henry Nargeolet）。除了巴基斯坦首富的兒子之外，其他都是響叮噹的人物。

泰坦號乘員5人，圖左至右分別為：巴基斯坦首富達烏德父子、英國探險家哈丁、海洋之門CEO拉什、法國探險家納格萊特。（圖／美聯社）

其中哈丁在探險事業有仍保有3項金氏世界紀錄，包括深潛時間最長、潛入馬里亞納海溝最深處，並以平民身份乘藍色起源公司火箭進入太空。另一位法國海軍老兵納格萊特被稱為「鐵達尼號先生」，曾於1987年主導了對鐵達尼號的首次打撈工作，此後35年參與了數次鐵達尼號殘骸考察工作。至於海洋之門公司CEO拉什也是公司創辦人，幾年來已成功在太平洋、大西洋和墨西哥灣完成了超過14次探險和超過200次潛水任務。

當年鐵達尼號郵輪葬送了1500餘人，現在又多了數位探險家葬身於沉船地點。（圖／美聯社）

意外發生後，海洋之門公司很可能因此聲名重創。最近該公司一項訴訟被網民挖了出來，訴訟另一造是該公司前運營總監大衛．洛希瑞奇（David Lochridge），他是潛艇操作員與潛水器專家，在發現海洋之門的深潛器有嚴重安全問題後，與老板鬧翻還到法院打官司。最後雙方和解，公司承諾重新建造並改善深潛器殻體，洛希瑞奇卻也丟掉了工作。海上技術學會的專家也曾不斷提醒海洋之門公司要讓泰坦號接受廠商的專業認證，此外也有參與深潛的一名德國富豪因差點發生意外提出警告，但海洋之門CEO拉什始終未認真看待，最後作為公司的最終決策者，也踏上這趟死亡之旅，為自己的疏忽與錯誤決定付出了生命的代價。