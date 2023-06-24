印度一名男子2019年入住首都機場附近一家五星級飯店，原應於隔天退房，豈料他一住將近18個月，更扯的是，他沒付半毛錢給飯店就走人，積欠房錢近台幣220萬元。飯店一查才知有內鬼接應，客務櫃檯經理在內部帳單系統動手腳，讓此人在分文未付的情況下連住603個晚上，業者決定提告。

綜合《印度時報》、《印度快報》21日報導，印度阿薩姆省男子杜塔（Ankush Dutta），2019年5月30日來到新德里機場附近航空城的五星級飯店「玫瑰色之屋」（Roseate House）登記入住1晚，隔天卻未退房，而且一路住到2021年1月22日，總計住了603晚。後來飯店檢查紀錄時，此案才曝了光。

讓杜塔得以白住這麼久的是客務部經理普拉卡許（Prem Prakash），他有權決定房價與其他費用。普拉卡許身為客務部經理，職責之一是處理住客欠費帳單，他有專用權限可瀏覽所有住客帳目。杜塔沒付房錢，普拉卡許卻私下不斷延長他的住宿天數，此舉違反公司針對高額拖欠費用住客訂定的標準作業程序。

警方說，住客欠費印度盧比5萬元（約新台幣1.9萬元）時，客務部員工必須通報主管並催繳，杜塔沒付錢卻高枕無憂，很可能是普拉卡許偽造付款紀錄所致，杜塔至少52晚住宿費用是零。警方研判，普拉卡許偽造帳目動機在於侵吞杜塔以現金支付的房錢。杜塔過去曾入住這家飯店且以現金付帳，警方也在調查此前金流去向。

飯店表示，內部系統每天會生成報表列出房錢拖欠逾72小時的住客，細目送交執行長與財務總監。普拉卡許在帳單系統偽造、刪除、增補、竄改多筆紀錄，例如，刪除杜塔住宿天數、把房錢灌進其他住客帳單、把杜塔的名字填入其他住客已結清帳單。杜塔因此並未出現在積欠費用名單。

警方說，飯店住宿紀錄顯示杜塔換過房間，但住宿天數縮減為308晚，帳單金額得以降低。杜塔這廂則用假支票應付，金額介於印度盧比70萬（約台幣26.5萬元）至100萬元（約台幣37.8萬元）。

飯店董事會已向杜塔、普拉卡許與多名員工提告共謀、背信、偽造文書、詐騙等罪名，指控他們讓飯店蒙受損失多達印度盧比580萬元（約台幣219萬元）。警方尚未逮人，將要求嫌犯到案接受偵訊。