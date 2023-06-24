美股今天收黑，因市場憂心全球成長前景，以及分析師表示漲多後將出現拉回修正走勢。
道瓊工業指數終場下跌219.28點，或0.65%，收在33727.43點。
標準普爾500指數下跌33.56點，或0.77%，收在4348.33點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌138.09點，或1.01%，收在13492.52點。
費城半導體指數下跌63.164點，或1.77%，收在3506.706點。（譯者：徐睿承）1120624
美股今天收黑，因市場憂心全球成長前景，以及分析師表示漲多後將出現拉回修正走勢。
道瓊工業指數終場下跌219.28點，或0.65%，收在33727.43點。
標準普爾500指數下跌33.56點，或0.77%，收在4348.33點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌138.09點，或1.01%，收在13492.52點。
費城半導體指數下跌63.164點，或1.77%，收在3506.706點。（譯者：徐睿承）1120624
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