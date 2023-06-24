大陸傳出004航母設計圖，其中004艦長338公尺、艦寬81公尺，比003福建號的艦長320公尺、艦寬78公尺，艦長多18公尺，可增加5架艦載機。退役中將帥化民表示，004設計改變，戰鬥力、速度也增加了、接戰的次數也增加了，航母出動的架次越多，對敵人的打擊力就越大。

針對004航母，帥化民23日在中天《全球大視野》節目中表示，艦體加長，艦體裡面的空間也加大。除了甲板上可以多載1、2架飛機以外，機庫裡面空間的也大。升降梯也改了，以前是3個跑道、2個升降梯，現在是3個跑道、3個升降梯，也就是源源不停的提供艦艙的飛機上來。航母作戰就是最短時間放出最多的飛機，來進行作戰，起飛速度快，打擊數量就大。

帥化民接著指出，因為經過前面的遼寧號、山東號造艦經驗，004航母有幾個地方改善了。比如噴射機一起飛，會噴出很強烈的氣流，甚至火焰，所以一定要有一個擋焰板擋著，免得影響後面的升降梯。以前升降梯跟擋焰板距離太近，在飛機起飛時，升降梯就不能操作，比如福建號只有2個升降梯口，為了徹底改善，擋焰板跟升降梯距離拉長，就燒不到另一架飛機。而增加一個升降梯，一次就可以升3架飛機，比一次升兩架飛機，又有擋焰板擋著，這是很大的改善。

帥化民點出，航母作戰，就是要在最短的時間放出最多的飛機，在空中進行編隊，節省接戰的時機，這個很重要。而煙囪加大，代表裡面的內燃機數量增加，推動船的動力就更強，航速也會增加。

帥化民表示，004航母這些設計的改變，雖然同樣是常規航母，戰鬥力、速度也增加了、接戰的次數也增加了；而航母出動的架次越多，對敵人的打擊力就越大。