新人韓菲頂著「最美星二代」頭銜出道，推出首張專輯《顯化法則》勇闖歌壇。她透露從小就很喜歡音樂、喜歡唱歌，「當初想要念大學就是為了就業，現在決定要走音樂這條路，先把時間用來闖闖看」，她坦言已先問了學校關於學籍保留的相關規定，「他們說完全沒限制，之後隨時都能繼續就學」，對於未來考慮相當周全。

今年1月宣布正式出道，韓菲表示自己個性內向，正在努力適應演藝圈這個大環境。（圖／趙文彬攝）

爸爸王中平一直很支持自己走上演藝圈這條路，韓菲說：「我很喜歡舞台表演，感謝來自爸媽的基因，爸爸也一直很希望我從事音樂方面的工作。」留學加拿大時遇到疫情，讓她多了時間靜靜思考未來要做什麼行業，當做出休學決定也沒有引發任何家庭革命，她表示：「通常我會提出來都已是深思熟慮滿久的，爸媽也覺得可以試試看，也想說趁20歲試試看，圓圓心中的歌手夢。」

今年剛滿20歲的韓菲，坦承至今都是母胎單身，僅在國中告白過同學，最後卻失敗收場。（圖／趙文彬攝）

今年1月宣布正式出道，韓菲表示正在努力適應這個大環境，「我覺得目前跟主持人講話對談沒問題，但還沒做到拋哏或是做到有節目效果」。她解釋因為個性比較內向、怕尷尬，又太容易緊張，上節目也比較不會主動去接話，「曾有網友說我沒什麼表情，其實單純就是因為緊張」。

遺傳到父母的音樂細胞，韓菲走上演藝圈自然也獲得父母的支持。（圖／趙文彬攝）

笑說自己是宅女，私下很愛追動漫，前陣子才剛追完《新世紀福音戰士》、《JoJo的奇妙冒險》，最近則剛入坑《我推的孩子》，韓菲說自己在學校時，都是別人眼中的乖學生，「我喜歡自律的自己，就會讓自己努力唸書，才不會有罪惡感」，爸媽都不會擔心學業，只會擔心我沒有朋友」，她笑曝自己念小學時爸媽會問在學校做了什麼？「我回說我在繞操場，我很喜歡自己想東想西、喜歡觀察別人」。

因為從小對事都會深思熟慮，韓菲做出休學決定時家裡也並未反對。（圖／趙文彬攝）

被網友票選為「最美星二代」，韓菲謙虛地說：「我自己看到時覺得很不像在說我，如果說實話我會說我很會打扮，媽媽也說以大眾審美眼光來說我沒有很漂亮，而且比起外貌上的關注，我更希望可以讓更多人看到我的音樂創作，要比美真的比不完，自己也不想要大家的關注在我外貌上面。」

韓菲日前舉行發片記者會，人在工作的爸爸王中平，特別趕來現場全家人一起支持女兒。（左起王中平、余皓然、韓菲、韓靖）（圖／駿馬客工作室提供）

今年剛滿20歲的她，大方坦承至今都沒談過戀愛，僅在國中告白過同學，最後卻失敗收場，她笑說就連媽媽余皓然都曾好奇詢問她怎麼都沒有談戀愛？她表示「爸爸當然是希望越晚越好，反正現在出道了，媽媽也覺得這個時間點不適合談戀愛」。

對於未來規劃，韓菲說：「以前覺得要30歲以後結婚，會設定這個間就是想要等事業達到一定的目標再結婚，因為覺得事業還是會受（談戀愛）影響，不管是音樂方面，一定要累積一些實力跟作品，會想用各種方式讓自己在這個圈子生存下來。」

韓菲小檔案

生日：2003/01/20

身高：160cm

體重：40kg

興趣：唱歌、彈吉他、bass、寫歌、滑冰、看書、畫畫、跳舞

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