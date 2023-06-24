「我覺得演戲很有趣，就是會有很多階段，我現在的階段是我並沒有想要證明什麼，而是我希望我每次在這個角色裡面我都有玩得很開心的事情、過癮的事情，我覺得這比較重要。」

2023年上半年林哲熹交出的作品比較少，但算算從即將上映的新戲《地獄里長》之後，大概有七、八部已經拍完的作品準備問世，當演戲不再是演戲，而是用這種方式體驗人生，滿足跟充實自己感受最深，以前或許有層層的想法、現實的考量、外界的眼光……好像真的非得幹嘛才對得起普羅大眾似的，有經歷過那個階段不是壞事、也不必羞於回望，反正知道現在的自己到底追求的是什麼，人生畢竟是自己的、回憶也是自己的。

「我現在的想法是『體驗』，對我來講體驗最重要，我不會想到表現得好或是不好，而是這件事情『我想要怎麼去體驗它』，然後這個體驗是不是難得的？我是不是隨時可以體驗到這個事情？如果不是，那我就會盡可能地去選擇我要體驗這件事情。」

（圖／許方正攝）

「比如我聽過很多人說，然後我也知道很多觀眾會講說『演員不好好選戲』、『你出現太頻繁了大家會看膩，你的演員生涯會怎樣怎樣』，我知道，可是我不想，因為我覺得沒必要考慮這麼多，我當然可以很功利或是很現實的去考慮這麼多事情，可是會不會因為這些考慮，我就錯過了一些有可能成為我人生中很珍貴難得的回憶呢？我以前會想很多，會想我要表現得很好、不要讓別人覺得怎麼樣、不要丟誰的臉，可是我覺得現在其實大家很多都在『考慮』，雖然這是一個自媒體時代，所有人都是一個意見領袖，所有人都想要發表自己的意見，可是你發表那些意見終究是為了別人，我反而覺得我們現在需要練習的是某種程度上的自私一點，那個自私是你去回想可能到你七十歲、八十歲的時候，什麼東西是會留在自己身邊的？可能是家人、可能是你的愛人、你的回憶……你經歷過、體驗過的事情，這些是會留下來的。」

（圖／許方正攝）

林哲熹在《地獄里長》裡面扮演的角色「羅一凡」，有見到鬼的特殊體質、也是公廟宮主、又是古道熱腸的里長，整整拍了五個月，有地獄的場景、甚至把遊覽車推到山谷裡引爆，形容起來很熱鬧獵奇，但其實探討很多深層議題，也有感情、親情的成分融入，貫穿全劇的林哲熹覺得「羅一凡」其實是他演過的戲裡面挺靠近本人的角色，因為都懂得聆聽、懂得慰藉旁人，戲拍到後來像是個心理治療師，劇組同事、演員都會找他聊天分享，可能沒辦法幫忙指出答案，但當下的陪伴也是一種方式，當下的問題也許是問題，過了段時間，搞不好問題就不存在了，「這段時間你不斷地找大家聊，需要的可能只是一個陪伴你度過那一個月的時間、讓你覺得自己不孤單的時間，我覺得很多時候是這樣。」

「我覺得（進入）這個角色很大的核心就是，我其實有點在藉由幫助別人去找到自己，我覺得這個角色因為他戲裡面父母雙亡、是由阿嬤一個人帶大的，但他並不像我們總是會以為因為單親、隔代教養，心靈上會有一些缺陷……但是羅一凡不是，我覺得他成長得很完整，是因為阿嬤給他很多的愛，他是一個我覺得『雖然可能我的外在環境是跟別人不一樣的，但並不代表我比別人差』，我覺得他是藉由跟別人的互動跟關係來交叉定位出自己是一個什麼樣的人，我就應該做什麼樣的事情……所以我其實在這部戲裡面，我覺得我進入角色的方式就是關心大家，就是把每個演員都當成我自己的事情，他接下來這樣戲要怎麼演，我要幫他想一個精彩的事情，所以其實有很多時候我都是藉由片場跟戲裡面的真實，盡量想辦法讓它模糊那個界線，然後大家相處就會越來越像戲裡面的角色，大家也會有什麼煩惱就跟我分享，表演不知道怎麼辦就大家來聊，不行的我們來加什麼東西給你……藉由這個方式讓角色跟每個角色都有很深的連結。」

（圖／許方正攝）

《地獄里長》已經拍畢兩年，殺青了、各奔東西了，當初交出了人生中一段不短的時間緊密相依，但得改變各自的生活模式了，林哲熹形容像失戀，直到五月為戲舉辦簽書會，大部分的主要演員到齊，一起拉回那段深刻的記憶，再見面時又有種熟悉又尷尬的感覺，但心裡好想互相告訴對方，這兩年的時間自己經歷了哪些新的人生體驗。

留下來的不會抹滅，會在該浮現的時候浮現出來。

（圖／許方正攝）

林哲熹

生日：12月16日

2019年演出《我們與惡的距離》入圍第54屆金鐘獎戲劇節目男配角獎

曾演出《女鬼橋》《複身犯》《金錢男孩MONEYBOYS》《想見你》等電影作品，及《她們創業的那些鳥事》《愛情發生在三天後》等電視作品

新作品《地獄里長》7月8日起每周六晚間9點於公視首播，7月14日起每周五晚間10點於三立都會台播出

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