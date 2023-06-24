法醫高大成在網路聲明，「5億高中生案」臉書社群有網友冒名發言，呼籲停止假冒。（翻攝高大成臉書／陳淑芬台中傳真）

台中5月間驚爆5億賴姓高中生命案，賴母控告夏男謀財害命，委託法醫師高大成調查，網路社群發起「5億高中生」討真相遊行，全案台中檢方21日偵結，認定夏「假結婚」謀財，依偽造文書罪起訴；殺人不起訴。高大成今天凌晨1時許在臉書發文聲明，網友在社群假冒他名義發言：「7／16遊行」、「我會上台」，呼籲停止假冒行徑。

高大成今天凌晨1時許在臉書發文指稱，「五億高中生」為名的社群，有網友假冒他名義發言，以他頭像、暱稱「高大成法醫」者，在23日晚間11時14分起相繼留言：「各位請冷靜」 、「在7／16遊行」、「我會上台」。

高大成強調，使用他人身分證或其他證件記載的個人資料申請網路帳號，並以他人名義發表言論，可能構成偽造準私文書罪，呼籲珍惜言論自由權利，並且尊重他人。

並提醒《刑法》第210條規定：「偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑」。

擁逾5億房產的18歲賴男命案引發社會矚目，賴男今年5月4日與夏男登記同婚後，在夏家10樓墜樓身亡。高大成勘驗遺體及現場後質疑恐遭「下毒」或偽裝「被墜樓」等質疑。

網友在6月初於臉書成立「五億高中生要真相上街頭」社團，預計在台北、台中、高雄各發起集會遊行，訴求抗議司法不公、要真相，為賴男討公道。高大成當時即呼籲，無須上街頭抗爭，應理性面對司法制度與程序、釐清真相，並曾放重話，「如有心人仍意圖製造與中檢對立，本人將不再干涉此案！」

全案檢察官經過1個多月偵辦，在6月21日偵結，認定夏男為謀財「假結婚」，但殺人部分罪證不足，依偽造文書罪起訴，殺人罪證不起訴。