傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津今天指出，呼籲讓俄羅斯軍事領導階層下台，並非企圖推翻政府，而是努力要恢復「正義」，俄方對發動「武裝叛變」的號召已展開犯罪調查。

62歲的普里格津（Yevgeny Prigozhin）宣布維持數以千計部隊在他指揮之下後，他在社群媒體聲明指出：「這不是軍事政變，而是要求正義之舉。我們的行動不會干擾部隊。」

克里姆林宮則表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）知悉瓦格納（Wagner Group）所稱俄軍襲擊這個私人軍事集團兵營的事，表示將採取「必要措施」。

普里格津誓言反抗莫斯科軍事領導階層後，俄羅斯聯邦安全局（FSB）對於號召發動「武裝叛變」展開犯罪調查。

俄羅斯媒體引述國家反恐委員會（National Anti-Terror Committee）聲明指出，「針對這些言論，俄羅斯聯邦安全局已對號召武裝叛變的行為立案調查。」

烏克蘭軍方今天表示，正密切關注莫斯科內訌的發展。烏克蘭國防部推文指出，「我們正在觀察。」（譯者：徐睿承）