台灣各界掀起「#MeToo」風波，越來越多受害者勇敢站出來，揭露加害者各種狼行。百萬YouTuber愛莉莎莎21日發文「我也來爆一下（MeToo）」，沒想到只是放閃男友，立刻引起全網撻伐，一開始她並沒有認錯，反而表示：「我沒有蹭流量，只是有感而發而已～看了那麼多人的咪兔，我也有自己版本的。」，不過她於24日凌晨發文道歉表示自己誤會：「以為MeToo的意思是爆料大會」。

愛莉莎莎昨晚先是發文，「大家都在Metoo爆料，我也來爆一下好了」，原以為她要爆出驚人猛料，實際上卻是在放閃稱讚男友，「都怪他太會做事害我到現在連掃地機器人都不會用，真的好壞」、「每天都是他泡，害我住這個家8個月了，還不會用咖啡機」、「羽球教練幫大家把碗收一收洗乾淨，他太親切又熱心，害我都沒有招待到我的客人，光芒都被搶走了」，毫不掩飾男友對她的照顧。

此文曝光後，引起網友不滿，紛紛砲轟留言：「metoo是社會的傷痛，不是讓妳拿來開玩笑消遣的」、「me too是人家一生的傷疤，請不要在嚴肅的議題上開這種無知的玩笑」、「METOO都是偏向負面的事情，我是覺得你不需要把自己的形象跟這些負面的事情連在一起。有弊無益。對於那些發生事情的人也不是很好。」、「傻眼……這節骨眼還在開玩笑……」

而愛莉莎莎再度於24日凌晨在IG限時動態發文，解釋自己之所以會用MeToo當文章開頭是因為「誤以為Metoo的意思就是『爆料大會』」，並補充「想說看到一堆負面爆料氣氛低迷，我想爆個有愛的小反串這樣」，沒想到發文後馬上收到大批網友私訊，她才知道MeToo是專屬性騷擾發聲的口號。她也趕緊認錯喊：「我並沒意圖要使Metoo的受害者不舒服，只是對此詞彙有所誤會，假如有冒犯到或讓你不舒服，在此表達歉意」

愛莉莎莎道歉了。(圖/愛莉莎莎 IG)

事實上，她昨天也緊急上傳一隻自己曾被性騷擾的影片，其中她提到與一名演藝圈大哥在同場聚會後，因為聊到彼此都住（台北市）士林區，對方貼心說順路載她回家；豈料，在到她家門口後，大哥竟直接強吻她，還問她說「我可以上去（妳家）嗎」，嚇得她趕緊拒絕離開現場。

愛莉莎莎的Metoo事件。(影片來源/愛莉莎莎 YT)

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