南海態勢緊張 美航母罕見停靠越南峴港

美國核動力航母「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）預定25—30日罕見訪問越南這個昔日交戰國，停泊在中部大城峴港（Danang）。

綜合外電報導，自從美軍撤出，1975年結束越戰後，這是48年來美國航母第三次訪越。「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母2018年曾造訪越南，而2020年時，則有「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母停靠訪問。由於河內與北京因南海海上邊界問題爭議不斷，雙方緊張升高，華府正設法和越南加強關係。而中文網路社群周四、周五瘋傳，中方空軍轟-6K轟炸機18日神不知鬼不覺，低空飛近「雷根」號，甚至在飛離前，以武器雷達鎖定它。

然而，除了中方官媒《環球時報》周一證實，轟-6K轟炸機夜間繞飛台灣，在太平洋上空進行遠海演習，並在南海戰巡外，並沒有證據證實相關說法。不過，據美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）說，「雷根」號航母打擊群目前正在南海。

美國使館說，「安提坦」號（USS Antietam，CG-54）和「史莫斯」號（USS Robert Smalls，CG 62）飛彈巡洋艦都會隨行。而「雷根」號、「安提坦」號、「史莫斯」號和「裴拉塔」號（USS Rafael Peralta，DDG 115）飛彈驅逐艦已在南海巡航超過1星期。

由於「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）航母在珍珠港（Pearl Harbor），「雷根」號目前是唯一在印太海域巡航的美國海軍航母。雖然兩棲突擊艦「美利堅」號（USS America，LHA 6）也在相關海域，但周二起在澳洲布利斯班停泊3天。據澳洲媒體說，「美利堅」號準備參加美澳舉行的「護衛軍刀」（Talisman Sabre）2023多國聯演。不過，澳洲國防部官網上卻說，軍演從7月22日展開，而參演的部隊要到7月中才會抵達。