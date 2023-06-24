民進黨主席、2024總統參選人賴清德積極布局立委選戰，但近期不少參選人先後中箭落馬。對此，文化大學廣告學系主任鈕則勳指出，綠營儼然形成茶壺內的風暴，2024立院格局可能會有與當前截然不同的形勢，賴清德就算能當上總統，也會受制於人。

鈕則勳昨（23）日在臉書指出，賴清德的民主大聯盟在李正皓、林飛帆接連退選後，已經元氣大傷，加上有一些跨黨徵召連自家人都不挺，儼然形成茶壺內的風暴，「要協調吳欣岱去其他選區也不被買帳」。

對於賴清德陷入困境，鈕則勳認為，很顯然整體立委的布局不如賴最初的想像，且很明顯也呈現出師不利的狀況。鈕強調，國民黨當下雖然勢弱，但是三分之二的執政縣市動員起來，也應該可以比上屆的席次來得多；且民眾黨聲勢也呈現往上攀的趨勢，衝到十席機會也大。

鈕則勳提到，有媒體預估，民進黨2024在國會可能掉近十席，國民黨、民眾黨席次增加，明年國會「三黨不過半」的情況會非常非常高。他表示，因此就算賴清德贏得總統選舉，在國會沒過半的情況之下，民進黨施政仍得受制於國民黨與民眾黨！