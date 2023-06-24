波蘭美女Eli昨在影片上分享，前陣子她騎腳踏車回家的時候，意外出了車禍，肇事的駕駛因為邊開車邊用手機而沒注意到她，因此將在腳踏車道的她撞飛，導致她全身多處擦傷，但因為與肇事者的語言不通，她最終自認倒楣獨自回家，後來去醫院檢查以後，住院休養了6天才好。

波蘭美女Eli昨在YouTube頻道《不要鬧工作室》的新影片中分享，幾年前她曾在台灣短暫居住過一陣子，後來她成為「數位遊民」，離開台灣環遊世界，但是台灣一直都是她最喜歡的地方之一，因此最後她又回來台灣了。

Eli表示，幾年前她離開台灣的時候，她還沒有聽過所謂的「行人地獄」，直到這次回來她才知道。周六下午她騎著腳踏車要回家，同時戴著耳機跟媽媽講電話，她騎在腳踏車道上，餘光瞄到有一輛車從右方慢慢靠近，她以為對方會停下來，但這輛車卻沒有，甚至還撞上了她。

Eli指出，意外發生的時候，她還在與媽媽通電話，她的媽媽聽到了整件事發生的過程，一度以為會永遠失去她。而她被撞飛後受了傷，流著血和肇事的駕駛溝通，但因為語言隔閡不是很順利。肇事駕駛不知道該怎麼辦，只是用著不流利的英文和肢體語言解釋，他真的沒有看到她，因為他剛好在看手機。

Eli也說，她因為這場車禍全身多處擦傷，去醫院檢查以後，足足住院了6天，且因為當時她沒有台灣健保，因此這6天她共花了台幣4萬，所幸保險公司幫忙付了大半。不過，撇除掉不幸的意外，她還是很喜歡台灣，也很高興看到台灣現在努力保護行人的路權。