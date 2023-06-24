北市私立衛理女中2年前發生竊賊2度半夜闖入校區偷竊事件，多達180多名師生的零用錢、班費等被偷光，金額高達38萬，校方報警提告後，女學生集體控訴「十分可惡…希望重判」，竊賊卻稱因弟弟生重病，他手受傷只能打零工還債等理由求情，法官判2年徒刑，上訴駁回定讞。

男子在民國109年9月16日凌晨12點翻閱衛理女中的圍牆後，從氣窗爬進辦公室、教室內竊取財物，隔年11月8日又再次在凌晨3點闖入校區行竊，校方事後報警逮人，校方表示男子不只是造成180多位師生財物的損失，也引起校園安全的高度恐慌，學生們也說男子行竊後把財物全花光，毫無賠償，痛批「要賠償，沒有賠償不可緩刑」、「希望可以拿回被竊金額」。

也有學生說「同一件事情發生兩次，我覺得不安」、「因為不單只是錢，裡面有十分重要的物品，錢包竟然還丟掉，十分可惡」、「希望重判，畢竟我們住校，半夜有陌生人來學校真的很可怕」、「希望判重一點，被告還亂翻我們個人物品，很不舒服」，男子行竊項目最大筆是班費6萬5、社費4萬等，還有上百名學的零用錢，總金額高達38萬。

法官審酌男子因手受傷工作不順，僅能打零工，需要還債，現為板模工，已婚育1名未成年繼子，需扶養罹患腸胃疾病的母親，罹患左側腎臟惡性腫瘤、憂鬱症之胞弟，依2項竊盜罪分別判徒刑1年、1年4月，合併執行2年定讞。