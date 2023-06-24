英國女星法蘭琪霍夫（Frankie Hough）曾演過知名肥皂劇《聖橡鎮少年（Hollyoaks）》，上月不幸遇上死亡車禍，當時她頂著5月孕肚，開車載兒子、姪子出門，與一台超速的車碰撞，法蘭琪霍夫送醫治療1個月仍宣告不治，兒子則昏迷中，至於肇事者落網後坦承犯案。

根據英媒《鏡報》報導，法蘭琪霍夫5月13日開車載9歲兒子湯米（Tommy）、2歲的兒子洛基（Rocky）、4歲姪子托比亞斯（Tobias）外出，駕駛在英國大曼徹斯特的M66公路時，無預警遭一台超速的車輛撞擊，她的車因此失控撞向路肩，兒子湯米和姪子托比亞斯當場陷入昏迷。

意外發生後，法蘭琪霍夫一行人被直升機護送到醫院搶救，經過一個月的治療，法蘭琪霍夫因傷勢過於嚴重不幸離世，享年38歲，肚裡的胎兒沒能保住，而兒子和姪子目前還在昏迷中。

造成這起死亡車禍的22歲肇事駕駛伊克巴爾 （Adil Iqbal），被逮捕後坦承犯行，恐面臨過失致死、過失傷害等罪名，預計下月19日接受宣判。

噩耗傳開後，曾與法蘭琪霍夫合作過《聖橡鎮少年》，更在劇中飾演她男友的保羅（Paul Danan），22日在IG發長文哀悼，「我剛剛聽到了這陣子以來最令人震驚、最令人沮喪的消息，一位非常特別的好朋友懷著未出生的嬰兒時，不幸去世了，她和車裡的兩個兒子、姪子遭遇了一場可怕的車禍」，保羅痛心地表示：「我真的比你想像的更加震驚和受傷。」不少網友都為法蘭琪霍夫的遭遇感到難過，紛紛留言悼念。