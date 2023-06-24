2024總統大選藍綠白相爭，目前許多民調顯示領先者為民進黨主席暨總統參選人賴清德。對此，前扁辦主任陳淞山認為，選前只要民進黨有政治官員爆發貪瀆弊案，賴清德就會中箭落馬。

2024總統大選3腳督態勢幾已底定，將由賴清德、國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲角逐總統大位。《台灣民意基金會》20日公布最新民調顯示，賴清德以36.5％支持度居冠，柯文哲以29.1％緊追，侯友宜則是20.4％。

據《中評社》今(24)日報導，陳淞山接受訪問時直言，民進黨若選前有政治官員爆發貪瀆弊案，賴清德將中箭落馬。陳淞山進一步說明，前新竹市長林智堅陷入的新竹棒球場爭議仍未解，一個接一個恐將成政治風暴，而這些事便成選戰的未知數，且民進黨有執政包袱，賴清德勢必得面臨蔡英文執政團隊弊案的隱憂。

此外，陳淞山也提到，兩岸關係將對賴清德選情帶來變數，尤其8月後大陸有更多演習和壓力，賴清德究竟該怎麼面對，外界高度關注。