曾獲得金馬最佳短片的導演游智煒，近日捲入性騷、性侵風波，現影評部落客「無影無蹤」也接獲受害者控訴，不只遭到性騷擾，甚至是性侵，並表示「他傷害過的女生已經超過十位數。」然而游智煒毫不理會外界的批評，竟還老神在在在臉書上徵求室友。

據《ETtoday星光雲》報導，從游智煒過往「徵室友」貼文中，竟發現他都要求「限女性」，更有知情人士爆料，游智煒幾乎每次都帶不同女生回家，雖然沒有聽到求救聲，但頻繁帶朋友回家行為已經造成室友的困擾。

游智煒曾多次徵女性室友。(圖/臉書)

此外，還有人看到游智煒在交友軟體的自我介紹中寫道，「現在Me too風波上的風潮人物，對，我就是好色，慾望超級強烈，但我從來沒有想過要傷害任何人，卻又傷害了每個人，我不會戀愛，也不懂怎麼談戀愛，沒有要認真交往，想的再來，對，就是個標準的渣。」

事實上，游智煒性騷事情被爆出後，《地獄里長》劇組發出譴責聲明，游智煒導演直接被除名。他在同日晚間9點才發文道歉，內容提到，「童年跟著做生意失敗自殺多次的父母四處躲債，國中畢業就逃離精神出狀況的他們獨自生活，但心中充滿了寂寞跟孤獨，也完全缺乏對愛的正確認識，因此在愛情關係的處理上，始終做錯了不少的事。」並且提到成長過程跟自己的性格，導致這些年對愛情跟人際關係的處理失當，總是在試探的過程中太著急太直接而傷害了一些人。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。