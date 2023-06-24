今年6月，德州遊騎兵是大聯盟唯一沒有舉辦「驕傲日」的球隊，事實上自從大聯盟2001年首次有球隊舉辦驕傲日以來，遊騎兵就沒有響應過。遊騎兵球團曾表示，他們希望所有人在遊騎兵的比賽感受到被接納，雖然平時也會邀請LGBTQ+團體來賽場宣傳，但他們表示對所有團體一視同仁，沒有特別為LGBTQ+舉辦主題日。

最早舉辦「驕傲日」的是2001年的芝加哥小熊，大聯盟官方並未強制，但之後陸續有球隊跟進，至今已有29隊響應。美國德州是共和黨的大票倉，當地兩支球隊遊騎兵、休士頓太空人都撐了很久，太空人一直到2021年才首度舉辦「驕傲日」。

德州政府通過了「拯救女子運動法案」，禁止跨性別運動員參加生理異性的賽事，被認為對LGBTQ+團體很不友善。美媒《紐約郵報》指出，休士頓在德州屬於民主黨勢力較盛的地方，遊騎兵主場所在的阿靈頓則是共和黨地盤。雖然遊騎兵不願舉辦驕傲日，球團仍有在場外幫助LGBTQ+，包括贊助gay壘球賽與幫助HIV病患。

克里夫蘭印地安人為了尊重北美原住民而改名「守護者」，被進步派人士點名的還有亞特蘭大勇士與遊騎兵，不過這兩個球團都堅持保留原名。勇士是牽扯原住民問題，遊騎兵則是因為德州騎警（rangers）過往有對墨西哥人與美國黑人不太友好的歷史。