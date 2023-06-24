今天是端午節連續假期第3天，高速公路局預估11個北向路段易壅塞，國道5號北向宜蘭至坪林可能上午塞車至深夜。

高公局預估，今天國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均90百萬車公里的1.4倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局研判，旅遊加北返車潮，11處易壅塞路段都是北向，多半集中在午後，但國5宜蘭到坪林可能上午10時就會塞車，到深夜12時才紓解。

高公局預測其他易塞車路段，還包括：國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營。

高公局建議，西部國道北向及南部地區用路人於上午9時前出發，中部地區用路人於中午12時前出發；國5北向用路人於上午9時前出發。

今天國道疏導措施包括：中午12時至晚間9時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至傍晚6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制，另實施單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。（編輯：黃世雅）1120624